***AGHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.12.2021 17:20
***AGHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AGHOL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AGHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987166
BIST
17:101.878
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -17,19
|Açılış
|: 1.916
|
|Önceki Kapanış
|: 1.895
|
1.924
En Düşük
1.867
17:1013,0245
En Yüksek
|Değişim
|: 2,89%
|| 0,3653
|Açılış
|: 13,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,9500
|
13,4284
En Düşük
12,4337
17:1014,7802
En Yüksek
|Değişim
|: 2,73%
|| 0,3931
|Açılış
|: 14,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,5700
|
15,2261
En Düşük
14,1123
17:10761,19
En Yüksek
|Değişim
|: 3,58%
|| 26,32
|Açılış
|: 761,19
|
|Önceki Kapanış
|: 734,87
|
776,32
En Düşük
718,38
BIST En Aktif Hisseler17:10
|PRKAB
|57,20
|129.065.036
|% 10,00
|
|ALMAD
|1,43
|4.102.067
|% 10,00
|
|MAALT
|252,20
|7.637.730
|% 9,99
|
|PSDTC
|27,82
|41.426.606
|% 9,96
|
|PSDTC
|27,82
|41.426.606
|% 9,96
|
|NIBAS
|14,23
|33.464.832
|% -9,99
|
|IHAAS
|9,82
|18.543.520
|% -9,99
|
|ASUZU
|35,38
|87.272.548
|% -9,97
|
|SEYKM
|11,13
|35.308.165
|% -9,95
|
|TACTR
|34,98
|1.284.922
|% -9,14
|
|GARAN
|11,59
|2.253.375.489
|% 1,31
|
|EREGL
|28,60
|2.049.677.270
|% -2,32
|
|SASA
|55,20
|1.491.076.011
|% 3,47
|
|THYAO
|20,50
|1.450.700.017
|% -2,75
|
|SISE
|13,66
|1.176.753.718
|% -1,37
|
|YKBNK
|3,52
|737.336.883
|% 1,73
|
|GARAN
|11,59
|2.253.375.489
|% 1,31
|
|EKGYO
|2,20
|339.449.310
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,80
|278.213.933
|% -0,71
|
|ODAS
|1,35
|123.565.955
|% 1,50
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,9882
|13,0245
|% 2,89
|
|Euro
|14,6986
|14,7802
|% 2,73
|
|Sterlin
|17,6890
|17,7777
|% 3,89
|
|Frank
|14,2996
|14,3858
|% 3,68
|
|Riyal
|3,4945
|3,5120
|% 3,91
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|-2,63
|
|Altın Gr.
|762
|762
|27,29
|
|Cumhuriyet
|5.082
|5.158
|101,00
|
|Tam
|5.055
|5.187
|101,77
|
|Yarım
|2.443
|2.509
|49,23
|
|Çeyrek
|1.225
|1.255
|24,62
|
|Gümüş.Ons
|22,92
|22,94
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|9,71
|9,72
|0,41
|
|B. Petrol
|78,94
|78,94
|-0,27
|
Seans Raporu
17:10
daha fazla
-
17:25MOBTL
Yüzde -5.23 oranında düşüşle 1.63 lira fiyatla işlem gören hissede 60, 203, 233 adet işlem
-
17:23OYYAT
Yüzde -5.23 oranında düşüşle 43.84 lira fiyatla işlem gören hissede 401, 437 adet işlem
-
17:21XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -20, 62 kaybederek (% -0.99 ) 2, 066
-
17:21XU100
Endeks 1, 882 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 7 altında . İşlem hacmi 20, 447.00 milyon TL de
-
17:20AVOD
Yüzde -4.93 oranında düşüşle 4.63 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 360, 918 adet işlem