***AGHOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
21.09.2020 09:10
***AGHOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Süleyman Vehbi Yazıcı tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875821
BIST
14:131.105
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -6,56
|Açılış
|: 1.112
|
|Önceki Kapanış
|: 1.112
|
1.115
En Düşük
1.100
14:137,6103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0548
|Açılış
|: 7,6340
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5970
|
7,6103
En Düşük
7,5393
14:138,9752
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0129
|Açılış
|: 8,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9700
|
9,0029
En Düşük
8,9079
14:13472,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,55
|Açılış
|: 472,39
|
|Önceki Kapanış
|: 473,93
|
476,07
En Düşük
471,35
BIST En Aktif Hisseler14:12
|EGPRO
|21,34
|7.142.576
|% 10,00
|
|DNISI
|8,91
|7.154.017
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.948,10
|1.461.075
|% 10,00
|
|SODSN
|20,46
|729.419
|% 10,00
|
|YBTAS
|15.185,60
|1.548.931
|% 10,00
|
|PKENT
|899,10
|489.110
|% -10,00
|
|YONGA
|59,40
|6.913.804
|% -10,00
|
|KENT
|420,00
|1.931.911
|% -7,87
|
|NUGYO
|7,15
|11.606.594
|% -6,54
|
|ARMDA
|85,50
|12.221.528
|% -6,35
|
|SISE
|6,51
|778.065.149
|% 1,88
|
|KRDMD
|3,30
|738.666.322
|% 1,85
|
|RTALB
|53,20
|350.141.566
|% 4,72
|
|GARAN
|6,58
|286.859.343
|% -1,20
|
|PETKM
|4,35
|262.848.145
|% -1,14
|
|KRDMD
|3,30
|738.666.322
|% 1,85
|
|SISE
|6,51
|778.065.149
|% 1,88
|
|EKGYO
|1,76
|147.023.032
|% -1,12
|
|DOHOL
|2,34
|177.004.577
|% 0,86
|
|IHLAS
|1,07
|66.593.234
|% 1,90
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6073
|7,6103
|% 0,73
|
|Euro
|8,9701
|8,9752
|% 0,14
|
|Sterlin
|9,7498
|9,7987
|% 0,20
|
|Frank
|8,2907
|8,3406
|% 0,44
|
|Riyal
|2,0215
|2,0317
|% 0,66
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.932
|-19,00
|
|Altın Gr.
|472
|472
|-1,58
|
|Cumhuriyet
|3.135
|3.182
|-18,00
|
|Tam
|3.123
|3.201
|-15,68
|
|Yarım
|1.510
|1.548
|-7,58
|
|Çeyrek
|757
|774
|-3,79
|
|Gümüş.Ons
|26,35
|26,40
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|-0,07
|
|B. Petrol
|42,28
|42,28
|-0,87
|