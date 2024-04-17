***AGROT*** AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
17.04.2024 07:31
***AGROT*** AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
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Faaliyet Raporu
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Açıklamalar
01.01.2024-31.03.2024 Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273289
BIST
'
10:159.690
En Düşük
|Değişim
|: 1,48%
|| 141,69
|Açılış
|: 9.617
|
|Önceki Kapanış
|: 9.548
|
9.617
En Yüksek
9.695
10:1532,5317
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0802
|Açılış
|: 32,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4500
|
32,5883
En Düşük
32,3942
10:1534,6237
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0789
|Açılış
|: 34,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 34,5500
|
35,0943
En Düşük
34,4848
10:152.488,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,92
|Açılış
|: 2.488,35
|
|Önceki Kapanış
|: 2.486,43
|
2.497,20
En Düşük
2.481,74
BIST En Aktif Hisseler10:15
|UZERB
|597,50
|5.125.205
|% 9,94
|
|MAGEN
|19,58
|119.386.910
|% 6,59
|
|YAYLA
|24,66
|22.916.034
|% 6,57
|
|DNISI
|20,84
|17.440.118
|% 6,27
|
|YONGA
|79,75
|220.270
|% 6,05
|
|SOKM
|59,90
|209.399.805
|% -4,69
|
|ENSRI
|30,82
|18.694.654
|% -4,29
|
|EKIZ
|66,10
|330.500
|% -3,85
|
|AKYHO
|8,29
|37.236.748
|% -3,83
|
|EUKYO
|27,80
|2.380.817
|% -3,61
|
|THYAO
|301,75
|768.349.091
|% 1,60
|
|YKBNK
|30,60
|652.119.894
|% 2,00
|
|KOZAL
|25,02
|461.516.026
|% 2,04
|
|ENTRA
|15,02
|438.216.401
|% 1,14
|
|ISCTR
|12,36
|433.371.555
|% 1,64
|
|EKGYO
|10,51
|407.222.094
|% -1,78
|
|ISCTR
|12,36
|433.371.555
|% 1,64
|
|ENTRA
|15,02
|438.216.401
|% 1,14
|
|ZOREN
|5,88
|159.931.003
|% 2,80
|
|YKBNK
|30,60
|652.119.894
|% 2,00
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,5263
|32,5317
|% 0,25
|
|Euro
|34,6139
|34,6237
|% 0,23
|
|Sterlin
|40,4700
|40,6728
|% 0,27
|
|Frank
|35,6379
|35,8165
|% 0,18
|
|Riyal
|8,6580
|8,7014
|% -0,01
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,33
|28,36
|% 0,66
|
|Platin
|951,92
|952,84
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.018,77
|1.021,36
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,74
|89,74
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.379,03
|2.379,39
|% 0,66
|
Seans Raporu
10:15
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