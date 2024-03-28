***AGROT*** AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AGROT*** AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAGROTECH'in bağlı ortaklığı olan Joyce Elektrikli Araçlar A.Ş. tarafından, Türk mühendislerce tasarlanan ve motor ile batarya teknolojileri tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen İnsansız Otonom Zirai Akıllı Tarım Aracı ZİKA, seri üretim sürecine geçmiştir. Şirketimize ait olan Otonom Zirai Akıllı Tarım Aracı ZİKA tüm üretim sahalarımızda kullanılacak olup özellikleri şunlardır: - Dünyada sadece Çin ve Fransa'nın ürettiği benzer araçlardan biridir ve yüksek ihracat potansiyeline sahiptir. - Motor, batarya, yazılım ve elektronik devre sistemleri, fabrikalarımızda %100 yerli ve milli imkanlarla üretilmektedir. - Endüstri 5.0 standartlarına uygun olarak tasarlanmıştır. - 360 derece dönebilme ve manevra kabiliyetine sahiptir. - Farklı arazi tiplerinde çalışabilme özelliğine sahiptir. - Yapay Zekâ yazılımı ve otonom sürüş sistemleri ile çiftçilere haritalama, toprak analizi, gübreleme, yük taşıma, ilaçlama, keşif çalışmaları, yabani ot analizi ve böcek analizi gibi birçok zirai faaliyette yardımcı olur. - Özelleştirilebilir motor ve batarya teknolojileri ile yük taşıma kapasitesi artırılabilir. - Bitki hastalıklarını erken teşhis etme gibi çeşitli görüntü işleme özelliklerine sahiptir. 02 Nisan 2024 tarihinde gerçekleşecek geniş katılımlı lansman etkinliğimizde ZİKA fiziksel olarak tanıtılacak ve basına sunulacaktır. Ürünümüzün tüm özellikleri detaylı olarak sergilenecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263603BIST