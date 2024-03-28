***AGROT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.03.2024 11:13
***AGROT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AGROT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263611
BIST
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14:028.989
En Düşük
|Değişim
|: 2,07%
|| 181,96
|Açılış
|: 8.864
|
|Önceki Kapanış
|: 8.807
|
8.864
En Yüksek
9.030
14:0232,3304
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0796
|Açılış
|: 32,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5900
|
32,3526
En Düşük
32,2253
14:0235,0907
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0309
|Açılış
|: 35,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2000
|
35,2158
En Düşük
34,8851
14:022.297,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 20,09
|Açılış
|: 2.297,62
|
|Önceki Kapanış
|: 2.277,54
|
2.301,18
En Düşük
2.270,83
BIST En Aktif Hisseler14:00
|MEPET
|12,87
|11.774.287
|% 10,00
|
|AKENR
|11,55
|437.157.955
|% 10,00
|
|YGGYO
|44,00
|6.566.140
|% 10,00
|
|MACKO
|71,55
|27.926.550
|% 9,99
|
|ODINE
|53,10
|25.552.941
|% 9,98
|
|KSTUR
|5.495,00
|6.341.230
|% -9,99
|
|VRGYO
|50,05
|165.765.538
|% -9,98
|
|PEKGY
|10,30
|738.692.536
|% -9,97
|
|ENSRI
|29,98
|121.892.571
|% -9,97
|
|BRKSN
|43,96
|84.302.988
|% -8,38
|
|THYAO
|292,25
|6.650.541.483
|% 3,36
|
|AGROT
|38,50
|3.321.717.430
|% -1,69
|
|ISCTR
|11,12
|2.446.170.372
|% 2,58
|
|GUBRF
|164,40
|2.378.877.596
|% -1,02
|
|TUPRS
|173,90
|2.009.105.440
|% 2,47
|
|ISCTR
|11,12
|2.446.170.372
|% 2,58
|
|ZOREN
|5,59
|805.320.567
|% 1,45
|
|AGROT
|38,50
|3.321.717.430
|% -1,69
|
|EKGYO
|9,57
|737.922.580
|% 1,48
|
|HEKTS
|17,25
|1.310.977.836
|% 5,70
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3252
|32,3306
|% 0,25
|
|Euro
|35,0641
|35,0900
|% -0,09
|
|Sterlin
|40,8966
|41,1016
|% -0,45
|
|Frank
|35,7970
|35,9764
|% -0,45
|
|Riyal
|8,6411
|8,6844
|% -0,33
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,66
|24,70
|% 0,66
|
|Platin
|900,11
|901,05
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.001,07
|1.005,96
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,01
|86,01
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.212,13
|2.212,50
|% 0,66
|