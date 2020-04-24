***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
24.04.2020 15:18
***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
31.03.2020
Tescil Tarihi
21.04.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
24.04.2020-10065
Açıklamalar
Şirketimizin 31.03.2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2020 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim hizmeti almak üzere Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 'nin seçilmesine karar verilmiş olup, karar 21.04.2020 tarihinde tescil edilmiş ve 24.04.2020 tarih 10065 sayı numarası ile Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840117
BIST
18:0098.788
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 617,04
|Açılış
|: 98.449
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|Önceki Kapanış
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99.497
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97.929
18:006,9943
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
6,9413
18:007,5564
En Yüksek
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|| 0,0668
|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
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|| 0,22
|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 386,59
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389,65
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|28,38
|184.275.430
|% 10,00
|
|BANVT
|22,00
|32.876.356
|% 10,00
|
|VANGD
|1,54
|1.378.217
|% 10,00
|
|BAKAB
|8,70
|10.844.029
|% 9,99
|
|RTALB
|15,30
|5.830.340
|% 9,99
|
|YBTAS
|7.192,00
|148.322
|% -9,98
|
|EUYO
|1,45
|17.382.287
|% -9,94
|
|ORMA
|4,17
|53.552
|% -9,94
|
|EGCYH
|0,30
|513.603
|% -9,09
|
|EGCEY
|0,48
|130.258
|% -5,88
|
|GARAN
|8,13
|856.287.444
|% 0,74
|
|ECILC
|4,82
|636.637.421
|% 3,43
|
|ASELS
|26,64
|591.961.584
|% -0,52
|
|SASA
|8,87
|484.775.387
|% 1,72
|
|SOKM
|11,69
|432.929.002
|% 9,97
|
|GUSGR
|3,10
|427.145.496
|% 9,93
|
|ECILC
|4,82
|636.637.421
|% 3,43
|
|TSKB
|1,02
|112.806.936
|% 3,03
|
|PETKM
|3,46
|374.608.896
|% 0,87
|
|GARAN
|8,13
|856.287.444
|% 0,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5931
|8,6362
|% 0,53
|
|Frank
|7,1444
|7,1874
|% 0,81
|
|Riyal
|1,8532
|1,8625
|% 0,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.724
|-8,37
|
|Altın Gr.
|386
|386
|-0,20
|
|Cumhuriyet
|2.473
|2.535
|-2,10
|
|Tam
|2.538
|2.601
|-2,20
|
|Yarım
|1.237
|1.270
|-1,10
|
|Çeyrek
|620
|635
|-0,60
|
|Gümüş.Ons
|15,18
|15,22
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,00
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|B. Petrol
|21,58
|21,58
|0,25
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