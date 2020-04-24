***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıEren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim ŞirketiHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2020-31.12.2020Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi31.03.2020Tescil Tarihi21.04.2020Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su24.04.2020-10065AçıklamalarŞirketimizin 31.03.2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2020 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim hizmeti almak üzere Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 'nin seçilmesine karar verilmiş olup, karar 21.04.2020 tarihinde tescil edilmiş ve 24.04.2020 tarih 10065 sayı numarası ile Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840117BIST