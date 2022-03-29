***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
29.03.2022 15:54
***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
29.03.2022
Tescil Tarihi
*
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
*
Açıklamalar
Şirketimizin 29.03.2022 tarhli olağan Genel Kurul Toplantısında, 2022 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim hizmeti almak üzere Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013711
BIST
15:562.208
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 35,08
|Açılış
|: 2.182
|
|Önceki Kapanış
|: 2.172
|
2.220
En Düşük
2.182
15:5614,5819
En Yüksek
|Değişim
|: -1,58%
|| -0,2335
|Açılış
|: 14,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8200
|
14,8419
En Düşük
14,5323
15:5616,2158
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0623
|Açılış
|: 16,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,4335
En Düşük
16,1477
15:56890,18
En Yüksek
|Değişim
|: -2,80%
|| -25,64
|Açılış
|: 890,18
|
|Önceki Kapanış
|: 915,81
|
920,04
En Düşük
885,99
BIST En Aktif Hisseler15:56
|KENT
|234,30
|5.611.958
|% 10,00
|
|ULUSE
|93,65
|1.364.761
|% 9,98
|
|GEREL
|4,59
|18.085.383
|% 9,81
|
|KARSN
|5,64
|1.416.759.986
|% 9,30
|
|CASA
|119,50
|680.148
|% 8,44
|
|PSGYO
|15,53
|96.744.716
|% -9,97
|
|CEOEM
|15,93
|57.491.381
|% -9,95
|
|PKENT
|225,00
|45.023.270
|% -8,72
|
|ENSRI
|16,97
|166.853.017
|% -7,97
|
|ZRGYO
|2,87
|62.644.914
|% -7,72
|
|THYAO
|31,30
|5.017.567.890
|% 7,71
|
|SISE
|15,01
|2.080.448.144
|% 5,70
|
|KARSN
|5,64
|1.416.759.986
|% 9,30
|
|EREGL
|32,86
|1.328.375.481
|% 0,49
|
|KRDMD
|15,22
|1.283.563.642
|% 0,46
|
|ODAS
|1,89
|886.560.628
|% 5,00
|
|KARSN
|5,64
|1.416.759.986
|% 9,30
|
|EKGYO
|2,41
|444.695.941
|% 2,99
|
|THYAO
|31,30
|5.017.567.890
|% 7,71
|
|ZOREN
|1,86
|296.162.645
|% 7,51
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5798
|14,5819
|% -1,58
|
|Euro
|16,2001
|16,2158
|% -0,38
|
|Sterlin
|19,1265
|19,2224
|% -1,09
|
|Frank
|15,5840
|15,6778
|% -1,27
|
|Riyal
|3,8757
|3,8951
|% -1,53
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.897
|-25,62
|
|Altın Gr.
|890
|890
|-25,64
|
|Cumhuriyet
|5.921
|6.010
|-196,00
|
|Tam
|5.875
|6.027
|-210,80
|
|Yarım
|2.840
|2.915
|-101,97
|
|Çeyrek
|1.424
|1.458
|-50,99
|
|Gümüş.Ons
|24,17
|24,19
|-0,71
|
|Gümüş Gr.
|11,29
|11,31
|-0,54
|
|B. Petrol
|104
|104
|-5,54
|
Seans Raporu
15:56
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17:10
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