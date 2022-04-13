***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.03.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıEren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim ŞirketiHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2022-31.12.2022Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi29.03.2022Tescil Tarihi08.04.2022Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su08.04.2022 10555AçıklamalarŞirketimizin 29.03.2022 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2022 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim hizmeti almak üzere Eren Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin seçilmesine karar verilmiş olup, karar 08.04.2022 tarihinde tescil edilmiş ve 10555 sayı numarası ile Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020069BIST