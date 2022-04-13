***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
13.04.2022 16:14
***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
29.03.2022
Tescil Tarihi
08.04.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
08.04.2022 10555
Açıklamalar
Şirketimizin 29.03.2022 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2022 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim hizmeti almak üzere Eren Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin seçilmesine karar verilmiş olup, karar 08.04.2022 tarihinde tescil edilmiş ve 10555 sayı numarası ile Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020069
BIST
16:312.454
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -9,79
|Açılış
|: 2.483
|
|Önceki Kapanış
|: 2.464
|
2.498
En Düşük
2.435
16:3114,6048
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0062
|Açılış
|: 14,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6700
|
14,6054
En Düşük
14,5551
16:3115,8409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0305
|Açılış
|: 15,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9500
|
15,8630
En Düşük
15,7820
16:31928,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 6,65
|Açılış
|: 928,77
|
|Önceki Kapanış
|: 922,11
|
929,66
En Düşük
920,39
BIST En Aktif Hisseler16:31
|MMCAS
|3,52
|1.298.324
|% 10,00
|
|ULUSE
|160,70
|24.909.174
|% 9,99
|
|PKART
|17,76
|35.104.293
|% 9,97
|
|OYLUM
|2,56
|12.025.440
|% 9,87
|
|AVGYO
|3,58
|38.022.387
|% 9,82
|
|ASUZU
|81,00
|23.840.352
|% -10,00
|
|ISGYO
|13,37
|6.291.106
|% -9,97
|
|ISFIN
|4,11
|342.823.964
|% -9,67
|
|KERVN
|0,60
|870.286
|% -9,09
|
|KONKA
|18,12
|259.628.431
|% -8,81
|
|THYAO
|36,74
|3.080.035.634
|% -1,34
|
|GARAN
|13,62
|2.729.189.604
|% -0,80
|
|SISE
|17,34
|2.639.218.606
|% 0,41
|
|KRDMD
|16,09
|2.468.930.052
|% 0,12
|
|KOZAL
|166,40
|2.429.183.312
|% 4,85
|
|YKBNK
|5,03
|2.286.681.353
|% -0,62
|
|ODAS
|2,29
|935.799.164
|% 0,88
|
|EKGYO
|2,71
|996.037.192
|% -0,37
|
|ZOREN
|2,17
|690.015.889
|% 7,43
|
|GARAN
|13,62
|2.729.189.604
|% -0,80
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5983
|14,6048
|% 0,04
|
|Euro
|15,8237
|15,8409
|% 0,19
|
|Sterlin
|18,9235
|19,0184
|% 0,11
|
|Frank
|15,5598
|15,6535
|% -0,07
|
|Riyal
|3,8815
|3,9010
|% 0,12
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.977
|1.978
|10,70
|
|Altın Gr.
|927
|927
|5,31
|
|Cumhuriyet
|6.149
|6.242
|13,00
|
|Tam
|6.115
|6.267
|7,83
|
|Yarım
|2.955
|3.032
|3,79
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|1,89
|
|Gümüş.Ons
|25,59
|25,61
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|12,00
|12,01
|0,11
|
|B. Petrol
|106
|106
|1,74
|
Seans Raporu
16:31
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-
16:46XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 4 kaybederek (% -0.20 ) 2, 745
-
16:46XU100
Endeks 2, 453 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 44 altında . İşlem hacmi 49, 435.00 milyon TL de
-
16:46KLMSN
Yüzde -4.61 oranında düşüşle 11.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 580, 395 adet işlem
-
16:42ARMDA
Yüzde -4.41 oranında düşüşle 97.50 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 365 adet işlem
-
16:41XU100
Endeks 2, 451 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 52 altında . İşlem hacmi 48, 719.00 milyon TL de