***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.12.2019Bildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşReel Gayrimenkul Değerleme A.ŞDeğerleme Raporunun İçeriğiGayrimenkul Değerleme Raporu Revizesi (Riva 13 pafta 2037 ve 2038 parsel) hk.Rapor Tarihi23.06.2020AçıklamalarMülkiyeti Şirketimize ait İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Çayağzı Köyü (Riva), Beylikmandıra Çiftliği Mevkii, 13 Pafta, 2037 Parselde yer alan arsa ile 13 Pafta, 2038 Parselde yer alan arsaya ilişkin düzenlenen 30.12.2019 tarih ATA-1910110 sayılı Raporun 7.1. maddesi revize edilmiş olup, piyasa değerinde bir değişiklik olmamıştır.Değerleme Kuruluşu tarafından 23.06.2020 tarihinde revize edilen Rapor ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852608BIST