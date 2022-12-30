***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
30.12.2022 15:06
***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Gayrimenkul Değerleme Raporu (Ankara Çankaya 4431 ada 31 parsel)
Rapor Tarihi
30.12.2022
Açıklamalar
Mülkiyeti Şirketimize ait Ankara İli, Çankaya İlçesi, Gaziosmanpaşa Mahallesi, Borazan Sokak, N7(4431 Ada 31 Parsel) için hazırlatılan yıl sonu Gayrimenkul Değerleme Raporu, GYO Seri: III, N 48.1 Sayılı Tebliği uyarınca İlişikte Pdf dosyası olarak verilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091455
BIST
14:595.555
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 78,03
|Açılış
|: 5.511
|
|Önceki Kapanış
|: 5.477
|
5.558
En Düşük
5.511
14:5918,7223
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0170
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,7417
En Düşük
18,6689
14:5919,9923
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0041
|Açılış
|: 20,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1100
|
20,0298
En Düşük
19,9038
14:591.094,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 3,21
|Açılış
|: 1.094,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.091,51
|
1.096,81
En Düşük
1.088,42
BIST En Aktif Hisseler14:59
|TERA
|19,48
|3.127.943
|% 9,99
|
|SAMAT
|19,32
|90.979.611
|% 9,96
|
|COSMO
|121,50
|6.058.499
|% 9,95
|
|BRKSN
|23,46
|3.888.032
|% 9,93
|
|BALAT
|24,18
|2.532.139
|% 9,91
|
|UZERB
|153,00
|13.294.955
|% -10,00
|
|ZEDUR
|62,10
|2.642.383
|% -10,00
|
|PRDGS
|10,00
|389.101.092
|% -9,99
|
|ULUFA
|10,37
|68.811.883
|% -9,98
|
|BRKVY
|36,86
|330.413.845
|% -6,40
|
|ASELS
|61,85
|7.267.953.271
|% 5,19
|
|TUPRS
|535,80
|4.205.117.851
|% 5,78
|
|THYAO
|143,70
|3.991.763.506
|% 0,98
|
|PETKM
|20,34
|3.227.329.470
|% 2,42
|
|ENKAI
|33,50
|2.844.826.938
|% -1,87
|
|EKGYO
|8,84
|2.781.996.328
|% 2,55
|
|DOHOL
|10,53
|2.151.392.094
|% 3,85
|
|YKBNK
|11,96
|2.077.592.994
|% -0,33
|
|PETKM
|20,34
|3.227.329.470
|% 2,42
|
|ISCTR
|13,03
|1.950.623.695
|% 0,85
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7151
|18,7223
|% 0,09
|
|Euro
|19,9855
|19,9923
|% 0,02
|
|Sterlin
|22,4661
|22,5787
|% -0,18
|
|Frank
|20,2083
|20,3300
|% 0,08
|
|Riyal
|4,9610
|4,9859
|% 0,02
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.819
|3,95
|
|Altın Gr.
|1.094
|1.094
|2,29
|
|Cumhuriyet
|7.345
|7.456
|19,00
|
|Tam
|7.373
|7.423
|-10,00
|
|Yarım
|3.570
|3.628
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.791
|1.813
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,91
|23,94
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|14,41
|14,42
|0,04
|
|B. Petrol
|83,58
|83,58
|0,12
|
Seans Raporu
14:59
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15:14QUAGR
Yüzde 4.90 oranında artışla 77.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 915, 807 adet işlem
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15:13ERCB
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15:12AKSGY
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15:11INVEO
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15:10XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 105, 4 artarak (% 1.78 ) 6, 021