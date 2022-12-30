***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
30.12.2022 15:06
***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Gayrimenkul Değerleme Raporu (Kuleli cd No 5)
Rapor Tarihi
30.12.2022
Açıklamalar
Mülkiyeti Şirketimize ait Ankara İli, Çankaya İlçesi, Gaziosmanpaşa Mahallesi, Kuleli Caddesi NO:5, 5441 Ada, 12 Parsel için hazırlatılan yıl sonu Gayrimenkul Değerleme Raporu, GYO Seri: III, N 48.1 Sayılı Tebliği uyarınca İlişikte Pdf dosyası olarak verilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091457
BIST
14:585.555
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 77,80
|Açılış
|: 5.511
|
|Önceki Kapanış
|: 5.477
|
5.558
En Düşük
5.511
14:5818,7205
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0152
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,7417
En Düşük
18,6689
14:5819,9916
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0034
|Açılış
|: 20,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1100
|
20,0298
En Düşük
19,9038
14:581.094,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 3,14
|Açılış
|: 1.094,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.091,51
|
1.096,81
En Düşük
1.088,42
BIST En Aktif Hisseler14:58
|TERA
|19,48
|3.124.728
|% 9,99
|
|SAMAT
|19,32
|90.944.855
|% 9,96
|
|COSMO
|121,50
|6.058.499
|% 9,95
|
|BRKSN
|23,46
|3.888.032
|% 9,93
|
|BALAT
|24,18
|2.532.139
|% 9,91
|
|UZERB
|153,00
|13.294.955
|% -10,00
|
|ZEDUR
|62,10
|2.642.383
|% -10,00
|
|PRDGS
|10,00
|385.799.252
|% -9,99
|
|ULUFA
|10,37
|68.673.671
|% -9,98
|
|BRKVY
|36,86
|329.693.889
|% -6,40
|
|ASELS
|62,05
|7.216.368.922
|% 5,53
|
|TUPRS
|535,50
|4.200.050.506
|% 5,73
|
|THYAO
|143,70
|3.988.828.262
|% 0,98
|
|PETKM
|20,36
|3.223.317.534
|% 2,52
|
|ENKAI
|33,54
|2.839.553.848
|% -1,76
|
|EKGYO
|8,82
|2.742.740.007
|% 2,32
|
|DOHOL
|10,50
|2.117.897.884
|% 3,55
|
|YKBNK
|11,97
|2.066.772.601
|% -0,25
|
|PETKM
|20,36
|3.223.317.534
|% 2,52
|
|ISCTR
|13,04
|1.947.757.623
|% 0,93
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7145
|18,7205
|% 0,08
|
|Euro
|19,9839
|19,9916
|% 0,02
|
|Sterlin
|22,4589
|22,5715
|% -0,21
|
|Frank
|20,2077
|20,3294
|% 0,08
|
|Riyal
|4,9609
|4,9857
|% 0,02
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.819
|3,92
|
|Altın Gr.
|1.094
|1.094
|2,29
|
|Cumhuriyet
|7.345
|7.456
|19,00
|
|Tam
|7.373
|7.423
|-10,00
|
|Yarım
|3.570
|3.628
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.791
|1.813
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,92
|23,95
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,40
|14,42
|0,04
|
|B. Petrol
|83,61
|83,61
|0,15
|
Seans Raporu
14:58
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15:12AKSGY
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15:11INVEO
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15:10XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 105, 4 artarak (% 1.78 ) 6, 021
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15:10XU100
Endeks 5, 557 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 46 üstünde . İşlem hacmi 70, 237.00 milyon TL de
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15:10PRKME
Yüzde 4.78 oranında artışla 25.44 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 248, 800 adet işlem