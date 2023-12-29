***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
29.12.2023 15:56
***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Gayrimenkul Değerleme Raporu (Riva 1672 Parsel)
Rapor Tarihi
29.12.2023
Açıklamalar
Mülkiyeti Şirketimize ait İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Çayağzı Köyü, Beylikmandıra Çiftliği Mevkii, 1672 Parsel, 23.620 m2'lik Arsa için hazırlatılan yıl sonu Gayrimenkul Değerleme Raporu, GYO Seri: III, N 48.1 Sayılı Tebliği uyarınca İlişikte Pdf dosyası olarak verilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230611
BIST
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18:057.470
En Düşük
|Değişim
|: 1,00%
|| 73,84
|Açılış
|: 7.415
|
|Önceki Kapanış
|: 7.396
|
7.415
En Yüksek
7.510
18:0529,5623
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1382
|Açılış
|: 29,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 29,4000
|
29,8525
En Düşük
29,3811
18:0532,7681
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0952
|Açılış
|: 32,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5000
|
33,0757
En Düşük
32,5446
18:051.962,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 6,70
|Açılış
|: 1.962,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.955,34
|
1.983,63
En Düşük
1.952,03
BIST En Aktif Hisseler18:00
|EMKEL
|15,18
|112.877.192
|% 10,00
|
|BORLS
|33,22
|96.583.107
|% 10,00
|
|ONCSM
|149,60
|141.744.206
|% 10,00
|
|DIRIT
|11,44
|1.625.910
|% 10,00
|
|KCAER
|30,16
|128.253.081
|% 9,99
|
|EYGYO
|8,30
|23.732.360
|% -59,71
|
|SAMAT
|40,50
|18.554.417
|% -10,00
|
|MTRYO
|6,36
|3.591.677
|% -9,40
|
|DGGYO
|28,30
|14.066.635
|% -4,52
|
|TKNSA
|29,06
|116.239.265
|% -4,47
|
|GUBRF
|153,80
|10.584.770.676
|% 9,94
|
|THYAO
|228,30
|3.818.276.992
|% -0,31
|
|AKBNK
|36,46
|3.037.095.180
|% 1,17
|
|SKBNK
|4,34
|3.029.211.419
|% 4,83
|
|ISCTR
|23,26
|2.770.387.148
|% 2,92
|
|SKBNK
|4,34
|3.029.211.419
|% 4,83
|
|EKGYO
|6,88
|955.702.261
|% -0,86
|
|YKBNK
|19,54
|2.426.397.497
|% 1,61
|
|ISCTR
|23,26
|2.770.387.148
|% 2,92
|
|ISGYO
|15,51
|1.540.626.903
|% 9,38
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,5620
|29,5706
|% 0,50
|
|Euro
|32,7628
|32,7742
|% 0,31
|
|Sterlin
|37,5520
|37,7403
|% 0,51
|
|Frank
|35,1840
|35,3959
|% 1,30
|
|Riyal
|7,8605
|7,8999
|% 0,45
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,79
|23,82
|% 0,66
|
|Platin
|1.003,71
|1.006,36
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.108,13
|1.116,06
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,71
|77,71
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.063,41
|2.063,79
|% 0,66
|