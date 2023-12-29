***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşTSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiGayrimenkul Değerleme Raporu (Riva 1672 Parsel)Rapor Tarihi29.12.2023AçıklamalarMülkiyeti Şirketimize ait İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Çayağzı Köyü, Beylikmandıra Çiftliği Mevkii, 1672 Parsel, 23.620 m2'lik Arsa için hazırlatılan yıl sonu Gayrimenkul Değerleme Raporu, GYO Seri: III, N 48.1 Sayılı Tebliği uyarınca İlişikte Pdf dosyası olarak verilmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230611BIST