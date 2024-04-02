***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.03.2024 - 22.03.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Esas Sözleşmesinin " Yönetim Kurulu " Başlıklı 12. Maddesinin değiştirilmesine ilişkin hazırlanan tadil metni T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 02.04.2024 tarih ve E-50035491-431.02-00095604721 sayılı yazısıyla uygun bulunmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu ve TC. Ticaret Bakanlığı tarafından uygun görüş verilen tadil metninin nihai hali ektedir.Esas sözleşme tadili yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265670BIST