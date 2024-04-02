***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
02.04.2024 15:28
***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.03.2024 - 22.03.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesinin " Yönetim Kurulu " Başlıklı 12. Maddesinin değiştirilmesine ilişkin hazırlanan tadil metni T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 02.04.2024 tarih ve E-50035491-431.02-00095604721 sayılı yazısıyla uygun bulunmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu ve TC. Ticaret Bakanlığı tarafından uygun görüş verilen tadil metninin nihai hali ektedir.
Esas sözleşme tadili yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265670
BIST
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16:549.124
En Düşük
|Değişim
|: -0,37%
|| -33,47
|Açılış
|: 9.186
|
|Önceki Kapanış
|: 9.158
|
9.123
En Yüksek
9.266
16:5432,0970
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0815
|Açılış
|: 32,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,3000
|
32,3648
En Düşük
31,9689
16:5434,6219
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0539
|Açılış
|: 34,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 34,7000
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34,7737
En Düşük
34,3686
16:542.334,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -1,05
|Açılış
|: 2.334,00
|
|Önceki Kapanış
|: 2.335,05
|
2.347,09
En Düşük
2.320,58
BIST En Aktif Hisseler16:54
|SKBNK
|4,51
|308.085.011
|% 10,00
|
|TDGYO
|12,10
|65.198.672
|% 10,00
|
|FMIZP
|371,25
|105.250.781
|% 10,00
|
|KARTN
|154,00
|41.513.188
|% 10,00
|
|BRMEN
|6,93
|1.486.445
|% 10,00
|
|HEDEF
|26,10
|108.717.832
|% -10,00
|
|POLHO
|15,03
|369.167.032
|% -10,00
|
|SELVA
|15,35
|398.417.982
|% -9,97
|
|VRGYO
|36,52
|212.161.133
|% -9,96
|
|PEKGY
|11,21
|653.355.208
|% -9,96
|
|THYAO
|301,75
|8.254.271.796
|% -0,66
|
|ISCTR
|11,64
|5.992.893.335
|% 1,13
|
|YKBNK
|29,42
|5.356.858.174
|% 3,52
|
|AKBNK
|49,26
|4.667.960.244
|% 3,05
|
|SAHOL
|85,95
|3.761.100.342
|% 1,72
|
|ISCTR
|11,64
|5.992.893.335
|% 1,13
|
|ZOREN
|6,02
|1.947.527.517
|% -1,79
|
|YKBNK
|29,42
|5.356.858.174
|% 3,52
|
|EKGYO
|9,11
|1.120.124.285
|% -1,51
|
|AKBNK
|49,26
|4.667.960.244
|% 3,05
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0696
|32,0970
|% -0,25
|
|Euro
|34,5628
|34,6219
|% -0,16
|
|Sterlin
|40,5035
|40,7066
|% 0,31
|
|Frank
|35,5759
|35,7542
|% 0,01
|
|Riyal
|8,5970
|8,6401
|% 0,23
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,54
|25,57
|% 0,66
|
|Platin
|925,21
|926,93
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.005,29
|1.008,33
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|88,36
|88,36
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.269,86
|2.270,24
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:54
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17:09YEOTK
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -21, 45 kaybederek (% -0.26 ) 8, 093
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17:07
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BJKAS, ISATR, ODINE, GSDDE, SKBNK, TDGYO, BRMEN, MTRKS, FMIZP, VAKFN