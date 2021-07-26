***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme
26.07.2021 11:45
***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Esas Sözleşme
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Açıklamalar
SPK' nın 12.07.2021 tarih E-12233903-340.05.05-8661 sayılı yazısı ile onaylanan şirketimiz esas sözleşmesinin Sermaye ve Paylar başlıklı 7.maddesinin yeni şekli 16.07.2021 tarihinde Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilerek, 19.07.2021 tarih 10372 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 993.sayfasında yayımlanmıştır. Esas Sözleşmenin yeni hali ekte yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
7 16/07/2021 19/07/2021 10372
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951729
BIST
12:271.350
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,81
|Açılış
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|Önceki Kapanış
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1.363
En Düşük
1.346
12:278,5886
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|Önceki Kapanış
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8,6278
En Düşük
8,5430
12:2710,1367
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|Önceki Kapanış
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501,55
En Düşük
494,22
BIST En Aktif Hisseler12:27
|EDIP
|5,06
|17.552.438
|% 10,00
|
|YAYLA
|4,87
|40.601.822
|% 9,93
|
|AVHOL
|5,25
|5.501.903
|% 9,83
|
|HURGZ
|1,57
|24.148.691
|% 9,79
|
|KUYAS
|2,36
|22.099.482
|% 9,77
|
|FADE
|14,53
|32.088.969
|% -13,15
|
|KUTPO
|50,35
|38.823.725
|% -7,36
|
|QNBFB
|38,12
|21.347
|% -5,88
|
|VBTYZ
|16,48
|110.712.596
|% -5,56
|
|ALCAR
|298,60
|35.950.168
|% -5,33
|
|GARAN
|8,10
|597.081.006
|% -2,06
|
|KRDMD
|7,40
|339.717.237
|% 1,93
|
|PETKM
|5,40
|327.454.545
|% 1,89
|
|SASA
|30,22
|310.249.503
|% 1,07
|
|THYAO
|12,41
|299.189.836
|% -2,51
|
|GARAN
|8,10
|597.081.006
|% -2,06
|
|EKGYO
|1,80
|111.244.298
|% 0,56
|
|PETKM
|5,40
|327.454.545
|% 1,89
|
|KRDMD
|7,40
|339.717.237
|% 1,93
|
|YKBNK
|2,25
|98.417.495
|% -0,88
|
|12:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5869
|8,5886
|% 0,47
|
|Euro
|10,1313
|10,1367
|% 0,69
|
|Sterlin
|11,8065
|11,8657
|% 0,73
|
|Frank
|9,3169
|9,3730
|% 0,63
|
|Riyal
|2,2827
|2,2941
|% 0,46
|
|12:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.810
|7,06
|
|Altın Gr.
|499
|499
|3,76
|
|Cumhuriyet
|3.308
|3.358
|11,00
|
|Tam
|3.291
|3.374
|7,04
|
|Yarım
|1.591
|1.632
|3,40
|
|Çeyrek
|798
|816
|1,71
|
|Gümüş.Ons
|25,41
|25,44
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|7,01
|7,02
|0,09
|
|B. Petrol
|72,92
|72,92
|-0,52
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