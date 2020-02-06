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***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

06.02.2020 16:05
GÜNCEL HABERLER



***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
*
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
06/02/2020
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Atakule İşletme Ve Yönetim Ltd.Şti
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
İşletme ve yönetim
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
100.000 TL
Edinim Yöntemi
Kuruluşta Edinim (Establishment)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
Ticaret sicil işlemlerinin tamamlanmasınn ardından
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
*
Edinilen Payların Nominal Tutarı
100.000 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
*
Toplam Tutar
100.000 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%100
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%100
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%0
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%0
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu olması beklenmektedir
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
*
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
*
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Nominal bedel üzerinden
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Zorunlu değildir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
*
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
*
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
*
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
*
Açıklamalar

Şirketimizin portföyünde yeralan gayrimenkullerin işletme ve yönetim faaliyetini yapmak amacıyla kurulacak olan Atakule İşletme ve Yönetim Ltd.Şti ünvanlı şirkete 100.000 TL sermaye payı ile tek kurucu ortak olarak katılmasına karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817394


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VESTL 16,61 396.815.333 % 12,38  
IZTAR 3,35 1.260.276 % 9,84  
GYHOL 29,30 16.521.268 % 9,74  
SAFKR 2,82 1.744.427 % 9,73  
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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7325 7,7713 % -0,18  
Frank 6,1201 6,1569 % 0,03  
Riyal 1,5913 1,5992 % 0,12  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.563 1.564 6,31  
Altın Gr. 301 301 1,85  
Cumhuriyet 1.998 2.028 16,00  
Tam 1.987 2.037 12,00  
Yarım 961 985 5,81  
Çeyrek 482 493 2,90  
Gümüş.Ons 17,79 17,83 0,18  
Gümüş Gr. 3,42 3,43 0,03  
B. Petrol 54,97 54,97 -0,31  
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