***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler231.000.000 34.771.919 80.674 -252.738 7.427.280 187.201.395 31.098.378 491.326.908 491.326.908Transferler0 0 0 0 0 31.098.378 -31.098.378 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 -91.822 0 0 -425.497 -517.319 -517.319Dönem Sonu Bakiyeler231.000.000 34.771.919 80.674 -344.560 7.427.280 218.299.773 -425.497 490.809.589 490.809.589Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler231.000.000 34.771.919 80.674 -258.862 7.427.280 218.299.773 1.366.675 492.687.459 492.687.459Transferler0 0 0 0 0 1.273.350 -1.273.350 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 107.537 0 0 71.650 179.187 179.187Dönem Sonu Bakiyeler231.000.000 34.771.919 80.674 -151.325 7.427.280 219.573.123 71.650 492.773.321 492.773.321Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI689.369 1.413.396Dönem Karı (Zararı)71.650 -425.497Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler741.112 736.652Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 356.438 341.480Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler495.016 -103.848Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 495.016 -103.848Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler151.348 262.597151.348 262.597Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler83.126 195.603Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler17 -19.599 -26.228Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler17 102.725 221.831Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-314.611 38.906Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-30.205 1.914İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-123.393 1.215.879Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.247.114 -664.325İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.247.114 -664.325Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-153.628 95.250İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-153.628 95.250Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -42.373Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)944.014 297.251Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-42.954 1.008.565İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-42.954 1.008.565İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler376.289 521.511Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)376.289 521.511Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları689.369 1.527.034Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler0 -113.638YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-672.945 -259.518Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-39.803 -16.037Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -28.302 -14.624Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-11.501 -1.413Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -633.142 -243.481FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-177.675 -1.667.693Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-351.153 -90.582Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-351.153 -90.582İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış229.860 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -38.371 -1.417.778Ödenen Faiz-37.610 -185.561Alınan Faiz17 19.599 26.228YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-161.251 -513.815NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-161.251 -513.815DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 340.406 604.818DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 179.155 91.003Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 179.155 340.406Ticari Alacaklar3.514.300 2.762.202İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 3.514.300 2.762.202Diğer Alacaklar315.833 242.927İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 315.833 242.927Peşin Ödenmiş Giderler10 3.255.734 4.200.441Diğer Dönen Varlıklar9 2.921.665 2.299.026ARA TOPLAM10.186.687 9.845.002TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR10.186.687 9.845.002DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar156.624 156.624İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 156.624 156.624Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller6 475.095.142 474.462.000Maddi Duran Varlıklar7 4.288.456 4.467.024Kullanım Hakkı Varlıkları8 1.126.936 1.247.754Maddi Olmayan Duran Varlıklar168.688 185.937Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar168.688 185.937Peşin Ödenmiş Giderler10 7.504.190 7.503.497Ertelenmiş Vergi Varlığı16.150Diğer Duran Varlıklar9 30.004.029 30.545.945TOPLAM DURAN VARLIKLAR518.360.215 518.568.781TOPLAM VARLIKLAR528.546.902 528.413.783KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar28.847 43.607İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar28.847 43.607Banka Kredileri4 28.847 43.607Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.107.204 1.561.476İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.107.204 1.561.476Kiralama İşlemlerinden Bo 1.107.204 1.561.476Ticari Borçlar3.156.123 3.199.077İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 3.156.123 3.199.077Diğer Borçlar26.534.094 26.304.984İlişkili Taraflara Diğer Borçlar19 26.533.923 26.304.063İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar171 921Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 188.097 141.735Kısa Vadeli Karşılıklar396.789 306.715Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 396.789 306.715Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler9 353.695 286.685ARA TOPLAM31.764.849 31.844.279TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER31.764.849 31.844.279UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar446.742 681.845İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar446.742 681.845Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 446.742 681.845Uzun Vadeli Karşılıklar519.569 500.717Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 519.569 500.717Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 14.054Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler9 3.042.421 2.778.754TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.008.732 3.975.370TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER35.773.581 35.819.649ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar492.773.321 492.594.134Ödenmiş Sermaye13 231.000.000 231.000.000Sermaye Düzeltme Farkları34.771.919 34.771.919Paylara İlişkin Primler (İskontolar)80.674 80.674Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-151.325 -258.862Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-151.325 -258.862Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-151.325 -258.862Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 7.427.280 7.427.280Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları219.573.123 218.299.773Net Dönem Karı veya Zararı71.650 1.273.350Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR492.773.321 492.594.134TOPLAM KAYNAKLAR528.546.902 528.413.783Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 7.488.177 8.131.850Satışların Maliyeti14 -3.086.977 -4.661.031TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)4.401.200 3.470.819BRÜT KAR (ZARAR)4.401.200 3.470.819Genel Yönetim Giderleri15 -2.313.012 -2.012.633Pazarlama Giderleri-1.026.439 -1.321.801Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 335.050 228.739Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -1.043.604 -197.280ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)353.195 167.844FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)353.195 167.844Finansman Gelirleri17 75.014 245.592Finansman Giderleri17 -386.763 -837.019SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)41.446 -423.583Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri30.204 -1.914Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 -1.914Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri30.204SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)71.650 -425.497DÖNEM KARI (ZARARI)71.650 -425.497Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları18 71.650 -425.497Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 0,00000300 -0,00002000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar107.537 -91.822Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)107.537 -91.822Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)107.537 -91.822TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)179.187 -517.319Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları179.187 -517.319http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937550BIST