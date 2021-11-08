***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler231.000.000 34.771.919 80.674 -252.738 7.427.280 187.201.395 31.098.378 491.326.908 491.326.908Transferler0 0 0 0 0 31.098.378 -31.098.378 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 10.735 0 0 -2.522.303 -2.511.568 -2.511.568Dönem Sonu Bakiyeler231.000.000 34.771.919 80.674 -242.003 7.427.280 218.299.773 -2.522.303 488.815.340 488.815.340Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler231.000.000 34.771.919 80.674 -258.862 7.427.280 218.299.773 1.366.675 492.687.459 492.687.459Transferler0 0 0 0 0 1.366.675 -1.366.675 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 -12.143 0 0 1.887.799 1.875.656 1.875.656Sermaye Arttırımı32.340.000 0 0 0 0 0 0 32.340.000 32.340.000Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 114.575 0 0 0 0 114.575 114.575Dönem Sonu Bakiyeler263.340.000 34.771.919 195.249 -271.005 7.427.280 219.666.448 1.887.799 527.017.690 527.017.690Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.740.121 3.293.892Dönem Karı (Zararı)1.887.799 -2.522.303Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.887.799 -2.522.303Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.082.626 3.599.717Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 1.223.891 1.015.843Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler550.573 512.926Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 550.573 512.926Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler191.852 232.712Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler191.852 232.712Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-333.338 823.534Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler17 -436.859 -41.294Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler17 103.521 864.828Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler449.648 1.014.702İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-228.078 2.216.478Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.181.477 -316.324İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)797 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.182.274 -316.324Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler182.787 235.326İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)182.787 235.326Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)3.028.375 2.446.266Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.781.941 -694.303İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-1.781.941 -694.303İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler524.178 545.513Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)524.178 545.513Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları3.742.347 3.293.892Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-2.226 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.824.125 -1.066.440İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları-25.000 -25.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-61.742 -78.626Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -61.742 -78.626Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -1.737.383 -962.814FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.905.423 -128.067Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri6.037.277 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri6.037.277 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.507.968 -6.070.165Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-306.895 -238.040Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-1.201.073 -5.832.125İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış0 6.738.430Ödenen Faiz-60.745 -837.626Alınan Faiz17 436.859 41.294YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.821.419 2.099.385NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.821.419 2.099.385DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 338.947 604.818DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 7.160.366 2.704.203Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 7.160.366 338.947Ticari Alacaklar4.393.106 2.762.202İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 4.393.106 2.762.202Diğer Alacaklar133.249 194.894İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 133.249 194.894Peşin Ödenmiş Giderler10 1.107.162 4.193.441Diğer Dönen Varlıklar9 2.380.029 2.297.113ARA TOPLAM15.173.912 9.786.597TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR15.173.912 9.786.597DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar1 100.000 75.000Diğer Alacaklar156.624 156.624İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 156.624 156.624Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller6 476.199.383 474.462.000Maddi Duran Varlıklar7 3.822.486 4.464.064Kullanım Hakkı Varlıkları8 813.433 1.247.754Maddi Olmayan Duran Varlıklar99.688 185.937Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar99.688 185.937Peşin Ödenmiş Giderler10 7.561.401 7.503.497Diğer Duran Varlıklar9 30.341.887 30.545.945TOPLAM DURAN VARLIKLAR519.094.902 518.640.821TOPLAM VARLIKLAR534.268.814 528.427.418KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar73.105 43.607İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar73.105 43.607Banka Kredileri4 73.105 43.607Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları485.481 1.561.476İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları485.481 1.561.476Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 485.481 1.561.476Ticari Borçlar1.474.174 3.256.115İlişkili Taraflara Ticari Borçlar19 57.835 57.038İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 1.416.339 3.199.077Diğer Borçlar193 26.304.984İlişkili Taraflara Diğer Borçlar19 22 26.304.063İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar171 921Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 92.097 141.735Kısa Vadeli Karşılıklar462.846 306.715Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 462.846 306.715Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler9 372.146 234.280ARA TOPLAM2.960.042 31.848.912TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.960.042 31.848.912UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar556.766 681.845İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar556.766 681.845Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 556.766 681.845Uzun Vadeli Karşılıklar518.862 430.448Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 518.862 430.448Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler9 3.215.454 2.778.754TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.291.082 3.891.047TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER7.251.124 35.739.959ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar527.017.690 492.687.459Ödenmiş Sermaye13 263.340.000 231.000.000Sermaye Düzeltme Farkları34.771.919 34.771.919Pay Bazlı Ödemeler (-)195.249 80.674Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-271.005 -258.862Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-271.005 -258.862Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-271.005 -258.862Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 7.427.280 7.427.280Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları219.666.448 218.299.773Net Dönem Karı veya Zararı1.887.799 1.366.675TOPLAM ÖZKAYNAKLAR527.017.690 492.687.459TOPLAM KAYNAKLAR534.268.814 528.427.418Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 23.744.045 18.720.688 9.607.019 7.217.593Satışların Maliyeti14 -12.650.994 -10.761.318 -4.892.509 -3.534.119TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)11.093.051 7.959.370 4.714.510 3.683.474BRÜT KAR (ZARAR)11.093.051 7.959.370 4.714.510 3.683.474Genel Yönetim Giderleri15 -6.020.651 -4.778.758 -1.976.618 -1.804.258Pazarlama Giderleri-3.105.363 -3.461.492 -1.125.961 -1.085.148Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler2.185.569 589.460 629.035 305.355Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-2.348.692 -1.655.626 -309.794 -379.110ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.803.914 -1.347.046 1.931.172 720.313FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.803.914 -1.347.046 1.931.172 720.313Finansman Gelirleri16 755.134 1.252.925 396.564 766.488Finansman Giderleri17 -671.249 -2.428.182 -123.576 -1.148.860SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.887.799 -2.522.303 2.204.160 337.941Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.887.799 -2.522.303 2.204.160 337.941DÖNEM KARI (ZARARI)1.887.799 -2.522.303 2.204.160 337.941Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları18 1.887.799 -2.522.303 2.204.160 337.941Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 0,00008000 -0,00011000 0,00008000 0,00002000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-12.143 10.735 5.778 23.438Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-12.143 10.735 5.778 23.438Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-12.143 10.735 5.778 23.438TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.875.656 -2.511.568 2.209.938 361.379Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları1.875.656 -2.511.568 2.209.938 361.379http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975879BIST