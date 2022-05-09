***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler231.000.000 34.771.919 80.674 -258.862 7.427.280 218.299.773 1.366.675 492.687.459 492.687.459Transferler0 0 0 0 0 1.366.675 -1.366.675 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 66.525 0 0 87.818 154.343 154.343Dönem Sonu Bakiyeler231.000.000 34.771.919 80.674 -192.337 7.427.280 219.666.448 87.818 492.841.802 492.841.802Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler263.340.000 34.771.919 195.249 -375.425 7.427.280 219.666.448 80.560.413 605.585.884 605.585.884Transferler0 0 0 0 0 80.560.413 -80.560.413 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 60.688 281.485 87.818Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler631.547 720.939Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 552.178 356.253Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler349.293 495.016Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 349.293 495.016Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler105.429 107.934Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler105.429 107.934Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-375.353 76.347Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler17 -452.831 -18.297Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler17 77.478 94.644Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 -314.611İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler2.103.266 -118.380Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler50.615 -1.253.566İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-5.029 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)55.644 -1.253.566Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler238.701 -147.745İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)238.701 -147.745Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)993.092 945.834Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler305.571 -30.050İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-63.142 6.452İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)368.713 -36.502İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler515.287 367.147Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)515.287 367.147Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları3.016.298 690.377YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.183.174 -672.945Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-431.336 -39.803Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -345.678 -28.302Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-85.658 -11.501Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -751.838 -633.142FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI200.460 -178.977Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-34.452 -351.153Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-34.452 -351.153İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış0 229.860Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -176.629 -38.371Ödenen Faiz-41.290 -37.610Alınan Faiz17 452.831 18.297YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.033.584 -161.545NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ).834.793 8.801.209Ticari Alacaklar4.380.398 4.780.306İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5,19 5.029 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 4.375.369 4.780.306Diğer Alacaklar310.059 184.358İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 310.059 184.358Peşin Ödenmiş Giderler10 4.116.104 4.237.966Diğer Dönen Varlıklar9 2.321.844 3.734.409ARA TOPLAM21.963.198 21.738.248TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR21.963.198 21.738.248DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar2 100.000 100.000Diğer Alacaklar155.786 148.557İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 155.786 148.557Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller6 557.073.838 556.322.000Maddi Duran Varlıklar7 3.572.853 3.587.458Kullanım Hakkı Varlıkları8 511.554 668.658Maddi Olmayan Duran Varlıklar121.804 70.937Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar121.804 70.937Peşin Ödenmiş Giderler10 2.756.098 3.627.328Diğer Duran Varlıklar9 29.115.930 28.074.996TOPLAM DURAN VARLIKLAR593.407.863 592.599.934TOPLAM VARLIKLAR615.371.061 614.338.182KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar13.188 47.640İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar13.188 47.640Banka Kredileri4 13.188 47.640Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları592.228 690.024İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları592.228 690.024Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 592.228 690.024Ticari Borçlar2.119.971 1.814.400İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5,19 0 63.142İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 2.119.971 1.751.258Diğer Borçlar171 339İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar171 339Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 327.074 48.581Kısa Vadeli Karşılıklar556.737 470.396Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 556.737 470.396Diğe.042.359 3.648.566UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar36.240 115.073İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar36.240 115.073KLAM YÜKÜMLÜLÜKLER9.443.004 8.752.298ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar605.928.057 605.585.884Ödenmiş Sermaye13 263.340.000 263.340.000Sermaye Düzeltme Farkları34.771.919 34.771.919Paylara İlişkin Primler (İskontolar)195.249 195.249Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-314.737 -375.425Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-314.737 -375.425Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-314.737 -375.425Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 7.427.280 7.427.280Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları300.226.861 219.666.448Net Dönem Karı veya Zararı281.485 80.560.413TOPLAM ÖZKAYNAKLAR605.928.057 605.585.884TOPLAM KAYNAKLAR615.371.061 614.338.182Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 12.837.711 7.488.177Satışların Maliyeti14 -8.228.942 -3.503.635TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)4.608.769 3.984.542BRÜT KAR (ZARAR)4.608.769 3.984.542Genel Yönetim Giderleri15.1 -2.894.394 -1.855.356Pazarlama Giderleri15.2 -1.103.433 -1.026.439Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 269.808 333.645Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -979.584 -1.043.604ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-98.834 392.788FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-98.834 392.788Finansman Gelirleri17 458.306 73.712Finansman Giderleri17 -77.987 -378.682SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)281.485 87.818Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri688 66.525Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)60.688 66.525Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)60.688 66.525TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)342.173 154.343Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları342.173 154.343http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027907BIST