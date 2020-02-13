***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
13.02.2020 18:14
***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13.02.2020 tarihli ve 879/1134 sayılı kararı uyarınca, Şirketimiz mülkiyetinde bulunan Atakule Alışveriş Merkezi'nin 261 m2 büyüklüğündeki 68 numaralı bağımsız bölümü için, bağlı ortaklığımız Atakule Organizasyon ve İşletme Ticaret Limited Şirketi ile ciro esaslı kira sözleşmesi imzalanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818870
BIST
18:05120.541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 491,79
|Açılış
|: 120.000
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|Önceki Kapanış
|: 120.049
|
120.812
En Düşük
119.472
18:056,0409
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
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|Açılış
|: 6,0580
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|Önceki Kapanış
|: 6,0450
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6,0653
En Düşük
6,0352
18:056,5563
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0207
|Açılış
|: 6,5780
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|Önceki Kapanış
|: 6,5940
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6,5991
En Düşük
6,5492
18:05306,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 1,53
|Açılış
|: 306,19
|
|Önceki Kapanış
|: 304,66
|
307,24
En Düşük
304,19
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|15,80
|274.400.032
|% 19,97
|
|ISYAT
|2,60
|62.606.729
|% 19,82
|
|ISBTR
|56.350,00
|4.564.350
|% 15,00
|
|MERKO
|1,48
|54.907.404
|% 14,73
|
|RHEAG
|2,35
|28.681.282
|% 14,63
|
|ESCOM
|3,66
|121.652.693
|% -8,96
|
|GYHOL
|27,00
|3.688.736
|% -8,29
|
|ERSU
|3,72
|8.785.612
|% -7,23
|
|IHGZT
|4,10
|191.246
|% -6,82
|
|SALIX
|5,66
|175.571
|% -6,45
|
|THYAO
|14,99
|2.632.965.716
|% 1,15
|
|ASELS
|28,22
|1.407.907.923
|% 0,79
|
|TSPOR
|4,51
|949.920.476
|% 14,18
|
|TUPRS
|112,00
|794.011.641
|% -2,61
|
|SASA
|10,39
|614.573.782
|% 8,80
|
|TSPOR
|4,51
|949.920.476
|% 14,18
|
|ISGYO
|2,07
|398.689.024
|% 8,38
|
|IHLGM
|1,36
|239.874.490
|% 3,03
|
|THYAO
|14,99
|2.632.965.716
|% 1,15
|
|GSRAY
|2,40
|361.249.015
|% 3,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8619
|7,9013
|% 0,65
|
|Frank
|6,1465
|6,1835
|% -0,18
|
|Riyal
|1,6061
|1,6141
|% -0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.576
|1.576
|8,64
|
|Altın Gr.
|306
|306
|1,52
|
|Cumhuriyet
|2.030
|2.060
|13,00
|
|Tam
|2.022
|2.073
|15,13
|
|Yarım
|977
|1.003
|7,32
|
|Çeyrek
|490
|501
|3,66
|
|Gümüş.Ons
|17,62
|17,66
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,03
|
|B. Petrol
|56,45
|56,45
|0,66
|
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