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***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

06.04.2023 11:18
***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantı tescili hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.12.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 600.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7.madde
SPK Başvuru Tarihi 29.12.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 20.01.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 27.03.2023
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 05.04.2023

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. Maddesinde yer alan kayıtlı sermaye tavanının 300.000.000 (Üçyüzmilyon) Türk Lirası'ndan 600.000.000 (Altıyüzmilyon) Türk Lirası'na artırılması ve geçerlilik süresinin 2023 yılından başlayarak beş yıl için uzatılmasına ilişkin hazırlanan esas sözleşme tadil metninin Sermaye Piyasası Kurul'undan alınan uygun görüş ile birlikte T.C. Ticaret Bakanlığı'na yaptığımız izin başvurusu sonucu Şirketimiz Esas Sözleşmesinin ekli tadil metninde yer aldığı şekliyle değiştirilmesine, T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 25.01.2023 tarih E-50035491-431.02-00082266708 sayılı yazısı ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 333. maddesi hükmü gereğince izin verilmiştir.
27.03.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında oybirliği ile onaylanmıştır.
Olağan Genel Kurul toplantısı 05.04.2023 tarih 10805 sayı no ile tescil edilerek yayımlanmıştır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 20_01_2023 SPK Onay.pdf
EK: 2 Esas sözleşme tadil onaylı.pdf
EK: 3 Gumruk ve Ticaret Bakanligi onay.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132351


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