***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1
24.04.2020 16:15
***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840132
BIST
17:2998.815
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 644,46
|Açılış
|: 98.449
|
|Önceki Kapanış
|: 98.171
|
99.497
En Düşük
97.929
17:296,9769
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0323
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9921
En Düşük
6,9413
17:297,5358
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0462
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5534
En Düşük
7,4741
17:29386,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,03
|Açılış
|: 386,56
|
|Önceki Kapanış
|: 386,59
|
389,65
En Düşük
385,30
BIST En Aktif Hisseler
|BANVT
|22,00
|32.274.964
|% 10,00
|
|VANGD
|1,54
|1.248.168
|% 10,00
|
|KENT
|233,50
|11.159.188
|% 9,99
|
|RTALB
|15,30
|5.194.151
|% 9,99
|
|BAKAB
|8,70
|10.795.527
|% 9,99
|
|EUYO
|1,45
|17.205.951
|% -9,94
|
|ORMA
|4,17
|53.552
|% -9,94
|
|EGCYH
|0,30
|433.227
|% -9,09
|
|YBTAS
|7.500,00
|76.402
|% -6,12
|
|DOKTA
|26,50
|16.818.819
|% -5,83
|
|GARAN
|8,14
|800.502.224
|% 0,87
|
|ECILC
|4,78
|595.082.958
|% 2,58
|
|ASELS
|26,52
|546.145.354
|% -0,97
|
|SASA
|8,88
|464.783.701
|% 1,83
|
|SOKM
|11,69
|432.461.612
|% 9,97
|
|GUSGR
|3,10
|420.214.819
|% 9,93
|
|ECILC
|4,78
|595.082.958
|% 2,58
|
|TSKB
|1,02
|107.304.933
|% 3,03
|
|PETKM
|3,46
|360.131.675
|% 0,87
|
|GARAN
|8,14
|800.502.224
|% 0,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5899
|8,6329
|% 0,50
|
|Frank
|7,1432
|7,1863
|% 0,80
|
|Riyal
|1,8509
|1,8602
|% 0,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.725
|-7,28
|
|Altın Gr.
|387
|387
|0,21
|
|Cumhuriyet
|2.477
|2.538
|1,20
|
|Tam
|2.542
|2.604
|1,20
|
|Yarım
|1.238
|1.271
|0,50
|
|Çeyrek
|621
|636
|0,30
|
|Gümüş.Ons
|15,18
|15,22
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,00
|
|B. Petrol
|21,51
|21,51
|0,18
|
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