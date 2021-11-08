***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-3
08.11.2021 18:12
***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-3 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-III
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee) % 100 % 100 3 3
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) % 33 % 33 1 1
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) % 50 % 50 4 4
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975889
BIST
18:051.609
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 24,95
|Açılış
|: 1.589
|
|Önceki Kapanış
|: 1.584
|
1.609
En Düşük
1.589
18:059,6798
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0022
|Açılış
|: 9,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6750
|
9,6851
En Düşük
9,6773
18:0511,2342
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0118
|Açılış
|: 11,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1800
|
11,2342
En Düşük
11,2239
18:05567,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,74
|Açılış
|: 567,75
|
|Önceki Kapanış
|: 565,97
|
571,27
En Düşük
563,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SNPAM
|16,28
|721.481
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,62
|16.758.492
|% 9,98
|
|KTSKR
|31,54
|88.840.995
|% 9,97
|
|DOKTA
|37,50
|16.459.620
|% 9,97
|
|DOBUR
|76,90
|11.988.411
|% 9,94
|
|BASGZ
|22,72
|19.437.369
|% -9,98
|
|KARYE
|14,44
|164.444.709
|% -9,98
|
|BJKAS
|5,85
|134.289.218
|% -6,10
|
|UFUK
|19,22
|282.020
|% -6,06
|
|NUGYO
|11,04
|35.874.215
|% -6,04
|
|GARAN
|10,78
|3.155.339.756
|% 1,60
|
|THYAO
|18,05
|3.101.078.500
|% 2,27
|
|PETKM
|6,82
|2.524.718.286
|% 2,10
|
|ASELS
|16,92
|986.091.658
|% 1,20
|
|KRDMD
|7,35
|972.719.570
|% 4,11
|
|PETKM
|6,82
|2.524.718.286
|% 2,10
|
|TSKB
|1,60
|518.189.432
|% 1,91
|
|GARAN
|10,78
|3.155.339.756
|% 1,60
|
|YKBNK
|3,04
|654.372.895
|% 1,00
|
|THYAO
|18,05
|3.101.078.500
|% 2,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6781
|9,6798
|% 0,02
|
|Euro
|11,2210
|11,2342
|% 0,11
|
|Sterlin
|13,0887
|13,1543
|% 0,48
|
|Frank
|10,5541
|10,6176
|% -0,14
|
|Riyal
|2,5725
|2,5854
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.825
|6,43
|
|Altın Gr.
|568
|568
|2,23
|
|Cumhuriyet
|3.770
|3.827
|29,00
|
|Tam
|3.751
|3.845
|28,32
|
|Yarım
|1.813
|1.860
|13,70
|
|Çeyrek
|909
|930
|6,85
|
|Gümüş.Ons
|24,46
|24,49
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|7,61
|7,63
|0,09
|
|B. Petrol
|83,60
|83,60
|0,86
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59RALYH
Yüzde 4.65 oranında artışla 8.78 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 015, 450 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 27, 29 artarak (% 1.59 ) 1, 744
-
17:58
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, THYAO, PETKM
-
17:58XU100
Endeks 1, 607 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 46 üstünde . İşlem hacmi 23, 455.00 milyon TL de
-
17:58NTHOL
Yüzde 5.54 oranında artışla 4.76 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 628, 295 adet işlem