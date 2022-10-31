***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
31.10.2022 14:54
***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği kapsamında kamuya açıklanmamış özel bir durumun bulunmadığını Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075274
BIST
15:283.936
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 56,85
|Açılış
|: 3.885
|
|Önceki Kapanış
|: 3.879
|
3.949
En Düşük
3.881
15:2818,6182
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0377
|Açılış
|: 18,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5750
|
18,6618
En Düşük
18,5474
15:2818,4716
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0650
|Açılış
|: 18,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,6111
En Düşük
18,4616
15:28981,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,61
|Açılış
|: 981,11
|
|Önceki Kapanış
|: 982,72
|
986,64
En Düşük
979,03
BIST En Aktif Hisseler15:26
|AKCNS
|44,00
|103.957.756
|% 10,00
|
|ATSYH
|125,40
|3.116.358
|% 10,00
|
|VKING
|14,86
|6.461.961
|% 9,99
|
|SMRTG
|85,95
|266.235.055
|% 9,98
|
|KONTR
|98,15
|875.089.305
|% 9,97
|
|AGYO
|5,50
|57.121.260
|% -9,98
|
|MZHLD
|128,50
|25.139.274
|% -8,02
|
|METRO
|1,52
|117.576.770
|% -7,88
|
|CEOEM
|13,62
|39.922.477
|% -7,79
|
|MMCAS
|4,88
|281.918
|% -7,05
|
|THYAO
|99,25
|4.121.409.807
|% 2,37
|
|SASA
|118,60
|2.046.449.042
|% 8,51
|
|AKBNK
|14,40
|1.917.052.540
|% -1,91
|
|SISE
|32,90
|1.573.228.760
|% 1,11
|
|YKBNK
|8,95
|1.537.233.525
|% 0,79
|
|EKGYO
|4,40
|948.443.264
|% -0,45
|
|YKBNK
|8,95
|1.537.233.525
|% 0,79
|
|ISCTR
|9,03
|1.288.599.171
|% -0,22
|
|SKBNK
|2,03
|275.603.339
|% -0,98
|
|AKBNK
|14,40
|1.917.052.540
|% -1,91
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6149
|18,6192
|% 0,21
|
|Euro
|18,4638
|18,4757
|% -0,33
|
|Sterlin
|21,4166
|21,5240
|% -0,46
|
|Frank
|18,5425
|18,6542
|% -0,21
|
|Riyal
|4,9401
|4,9649
|% 0,23
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.636
|1.636
|-8,55
|
|Altın Gr.
|981
|981
|-1,74
|
|Cumhuriyet
|6.573
|6.674
|8,00
|
|Tam
|6.601
|6.655
|-81,00
|
|Yarım
|3.216
|3.251
|-43,00
|
|Çeyrek
|1.613
|1.625
|-22,00
|
|Gümüş.Ons
|19,05
|19,08
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,46
|11,48
|-0,04
|
|B. Petrol
|92,20
|92,20
|-1,57
|