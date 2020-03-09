***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.03.2020 16:35
***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II N17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve ilgili mevzuat çerçevesinde bağımsız yönetim kurulu üye adayları Sayın Münire Barçın Kayaman ve Sayın Ramazan Onur Erim'e ait bağımsızlık beyanları ekte yer almakta olup, bağımsız yönetim kurulu üye adayları 31 Mart 2020 tarihinde yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825545
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|ASELS
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|% -10,14
|
|KARSN
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|190.507.227
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|249.665.504
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|THYAO
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|951.758.466
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|Alış
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
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|Euro
|0,0000
|0,0000
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|Sterlin
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|Frank
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|Riyal
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|% 0,52
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.672
|1.672
|-2,07
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|Altın Gr.
|328
|328
|0,43
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|Cumhuriyet
|2.178
|2.211
|10,00
|
|Tam
|2.165
|2.219
|8,98
|
|Yarım
|1.046
|1.073
|4,35
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|Çeyrek
|525
|537
|2,17
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|Gümüş.Ons
|16,87
|16,90
|-0,45
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|Gümüş Gr.
|3,30
|3,31
|-0,09
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