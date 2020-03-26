***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.03.2020 13:03
***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, Atakule Organizasyon ve İşletme Ticaret Limited Şirketi ‘nin %100 ortağı olması sebebi ile 31.03.2020 tarihinden itibaren mali tablolarımız konsolide olarak düzenlenecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832298
BIST
17:2191.715
En Yüksek
|Değişim
|: 2,98%
|| 2.652,28
|Açılış
|: 88.960
|
|Önceki Kapanış
|: 89.063
|
91.786
En Düşük
88.481
17:216,3996
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0161
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,5056
En Düşük
6,3900
17:217,0265
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0418
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,1034
En Düşük
6,9707
17:21337,52
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 3,76
|Açılış
|: 337,52
|
|Önceki Kapanış
|: 333,76
|
338,17
En Düşük
322,05
BIST En Aktif Hisseler
|AFYON
|4,62
|35.767.585
|% 10,00
|
|BNTAS
|2,20
|39.424.825
|% 10,00
|
|GSRAY
|1,76
|139.301.807
|% 10,00
|
|IHYAY
|0,55
|22.877.589
|% 10,00
|
|LKMNH
|6,82
|6.907.655
|% 10,00
|
|QNBFL
|128,90
|6.598.610
|% -9,99
|
|RALYH
|7,25
|10.629
|% -9,38
|
|NIBAS
|5,71
|658.402
|% -7,15
|
|ETILR
|1,94
|114.571
|% -6,73
|
|MMCAS
|0,84
|3.165
|% -6,67
|
|THYAO
|9,15
|1.277.432.216
|% 4,33
|
|ASELS
|24,14
|1.072.465.153
|% 2,99
|
|GARAN
|7,86
|853.772.034
|% 4,80
|
|AKBNK
|5,70
|434.435.098
|% 2,33
|
|YKBNK
|1,94
|363.221.801
|% 3,74
|
|YKBNK
|1,94
|363.221.801
|% 3,74
|
|IHLGM
|0,84
|132.202.212
|% 9,09
|
|THYAO
|9,15
|1.277.432.216
|% 4,33
|
|IHLAS
|0,46
|53.079.150
|% 9,52
|
|GARAN
|7,86
|853.772.034
|% 4,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6559
|7,6943
|% 0,66
|
|Frank
|6,5798
|6,6194
|% 0,59
|
|Riyal
|1,6993
|1,7078
|% -0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.635
|1.639
|19,57
|
|Altın Gr.
|337
|338
|3,97
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,63
|14,67
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,01
|3,03
|0,04
|
|B. Petrol
|27,25
|27,25
|-0,14
|
Seans Raporu
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17:32DEVA
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17:28GEREL
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