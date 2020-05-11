***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKoronavirüs salgını ile mücadelede alınan başarılı sonuçlar neticesinde normalleşme sürecine girilmiş olduğu dikkate alınarak ve Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamaları doğrultusunda, dileyen iş ortaklarımızın gerekli tedbirleri almak koşuluyla 11/05/2020 tarihinden itibaren faaliyetlerine başlayabileceklerini, Atakule Alışveriş Merkezi'nin gerek müşteri kabulüne, gerekse iş ortaklarımıza hizmet vermeye hazır durumda bulunduğunu, idari merciler tarafından aksi yönde bir karar alınmadığı takdirde Atakule Alışveriş Merkezi'nin 11/05/2020 – 31/05/2020 tarihleri arası dönemde sokağa çıkma yasağı uygulanmayan günlerde 12.00 – 20.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edeceğini, 01/06/2020 tarihinden itibaren ise normal çalışma saatleri ile faaliyetine devam etmesinin planlandığını ve bu tarih itibariyle tüm kiracılarımızın yeniden faaliyetlerine başlamalarının beklendiğini bildirir, planlamalarınızın buna göre yapılmasını rica ederiz.Bu süreçte kamu sağlığının korunması amacıyla ve idari merciler tarafından aksi yönde bir karar alınmadığı sürece Atakule Alışveriş Merkezi'nde uygulanacak tedbirleri aşağıda bilgilerinize sunarız:Çankaya kapısı ve kapalı otopark girişi misafirlerimizin kullanımına açılacak olup, diğer giriş kapılarımız geçici olarak kapalı tutulacaktır. Vale hizmetimiz geçici olarak durdurulmuştur.· Tüm müşterilerimiz, AVM personeli ve kiracı personeli için maske zorunluluğu bulunmakta olup, maskesi olmayan ve sokağa çıkma yasağına tabi bulunan müşterilerin ve kiracı personelinin AVM'ye girişine izin verilmeyecektir. AVM'de aynı anda bulunabilecek kişi sayısı 1450 olarak belirlenmiş olup, belirlenen sayının üzerinde müşteri kabul edilmeyecektir.· Giriş kapılarında dijital cihazlarla ateş ölçümü yapılacak, 38 C derece ve üzeri ateşi olan kişilerin AVM'ye girişine izin verilmeyecektir.· AVM'nin tüm ortak alanlarında ve tuvaletlerinde dezenfektan üniteleri bulundurulacak, ayrıca asansörler ve tüm ortak kullanım alanları düzenli olarak dezenfekte edilecektir. Misafirlerimizin kullanımına sunulan tekerlekli sandalyeler yine her kullanım sonrası dezenfekte edilecektir.· Başta asansörler ve yürüyen merdivenler olmak üzere gerekli görülen tüm noktalarda sosyal mesafe işaretlemeleri ve sınırlamaları uygulanacaktır. Kapalı otoparkta araç park yerlerinin arasında sosyal mesafenin korunması amacıyla boşluklar bırakılacaktır.· Gastronom katında bulunan işletmeler, restoranlar, kafeler, çocuk oyun alanı, spor merkezi ve ortak alanlarda bulunan dokunmatik ekranlar geçici süre ile hizmet vermeyecektir.· Mağazalarda düzenli olarak dezenfeksiyon işlemi yapılması zorunlu olup, bu hususta sürekli denetim uygulanacak ve kiracılarımızdan yapılan işlemlerin belgelendirilmesi talep edilecektir. Kiracılarımız diledikleri takdirde AVM yönetimi tarafından verilecek dezenfeksiyon hizmetinden bedeli karşılığında yararlanabilecekleri gibi, bu hizmeti üçüncü kişilerden de alabileceklerdir.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843963BIST