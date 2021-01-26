***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.04.2020-30.06.2020-04.08.2020-01*02.09.2020*03.11.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 26.01.2021 tarihinde yapmış olduğu toplantıda,Yönetim Kurulumuz tarafından 10/04/2020 tarihinde alınan kararlar kapsamında ve 22/12/2020 tarihli, 3316 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca1) Şirketimizde kısa çalışma uygulamasına Genel Müdürlük Şoförü ve Genel Müdürlük Sekreteri bakımından 01/01/2021 – 28/02/2021 tarihleri arasında devam edilmesine2) Birinci bentte sayılan personel haricindeki tüm personel bakımından kısa çalışma uygulamasının 01/01/2021 tarihi itibariyle sona erdirilmesine, bahse konu personelin 01/01/2021 tarihinden itibaren tam zamanlı olarak çalışmasına ve ücretlerinin tam olarak ödenmesine3) 01/01/2021 tarihinden itibaren Şirketimiz İcra Kurulu Üyeleri'nin ve Genel Müdür'ünün ücretlerinin tam olarak ödenmesineOybirliği ile karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarızhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904501BIST