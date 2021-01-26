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***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

26.01.2021 18:20



***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.04.2020-30.06.2020-04.08.2020-01*02.09.2020*03.11.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 26.01.2021 tarihinde yapmış olduğu toplantıda,
Yönetim Kurulumuz tarafından 10/04/2020 tarihinde alınan kararlar kapsamında ve 22/12/2020 tarihli, 3316 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca
1) Şirketimizde kısa çalışma uygulamasına Genel Müdürlük Şoförü ve Genel Müdürlük Sekreteri bakımından 01/01/2021 – 28/02/2021 tarihleri arasında devam edilmesine
2) Birinci bentte sayılan personel haricindeki tüm personel bakımından kısa çalışma uygulamasının 01/01/2021 tarihi itibariyle sona erdirilmesine, bahse konu personelin 01/01/2021 tarihinden itibaren tam zamanlı olarak çalışmasına ve ücretlerinin tam olarak ödenmesine
3) 01/01/2021 tarihinden itibaren Şirketimiz İcra Kurulu Üyeleri'nin ve Genel Müdür'ünün ücretlerinin tam olarak ödenmesine
Oybirliği ile karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız
                      
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904501


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