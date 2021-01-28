***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.01.2021 18:10
***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28.01.2021 tarihinde yapmış olduğu toplantıda Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: III, 48.1 Sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin "Gayrimenkul Değerleme Kuruluşunun Seçimi" başlıklı 35'nci maddesi gereği, 2021 yılında portföyümüzde değerleme yaptırılması gereken her bir varlık için değerleme hizmeti alınacak şirket olarak REEL Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'nin, portföye 2021 yılı içerisinde alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için değerleme hizmeti alınacak şirketler olarak Denge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. ve REEL Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'nin belirlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905481
BIST
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|OTKAR
|386,20
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|FADE
|7,59
|91.290.490
|% 10,00
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|PKENT
|1.386,00
|2.505.079
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|ISBIR
|4.054,10
|2.923.006
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|POLTK
|405,00
|73.734.828
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|AYCES
|83,40
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|INVEO
|133,70
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|YAPRK
|102,20
|2.731.806
|% -9,96
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|SEKUR
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|134.342.712
|% -9,96
|
|GARAN
|9,39
|2.341.999.431
|% 3,07
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|EKGYO
|2,37
|2.153.299.418
|% 0,85
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|KOZAL
|117,40
|1.667.896.512
|% 3,44
|
|SISE
|7,38
|1.556.868.000
|% 0,68
|
|ODAS
|3,84
|1.548.235.189
|% -2,04
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|EKGYO
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|2.153.299.418
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|TSKB
|1,81
|805.004.585
|% 1,12
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|ODAS
|3,84
|1.548.235.189
|% -2,04
|
|YKBNK
|2,90
|982.159.659
|% 0,69
|
|IHLGM
|1,39
|386.790.642
|% 0,72
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3529
|7,3589
|% -0,74
|
|Euro
|8,9222
|8,9294
|% -0,54
|
|Sterlin
|10,0653
|10,1158
|% -0,46
|
|Frank
|8,2448
|8,2945
|% -0,73
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|Riyal
|1,9551
|1,9649
|% -0,77
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|18:00
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.857
|1.857
|16,06
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|Altın Gr.
|439
|439
|-0,20
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|Cumhuriyet
|2.920
|2.964
|14,00
|
|Tam
|2.907
|2.982
|17,71
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|Yarım
|1.405
|1.442
|8,57
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|Çeyrek
|705
|721
|4,28
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|Gümüş.Ons
|26,58
|26,61
|1,39
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|Gümüş Gr.
|6,27
|6,27
|0,27
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|B. Petrol
|55,40
|55,40
|-0,13
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