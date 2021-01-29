***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.01.2021 19:00
***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
2020 yılında gerek dünya genelini gerekse ülkemizi olumsuz biçimde etkileyen Covid-19 pandemisi nedeniyle, ülkemizde Cumhurbaşkanı Kararları ve İçişleri Bakanlığı Genelgeleri uyarınca belirli sektörlerde faaliyet gösteren işyerlerinin faaliyetlerine belirli sürelerle kısmen veya tamamen ara verilmiş olmasının yanı sıra gerek sokağa çıkma kısıtlamaları, gerekse tüketicilerin kapalı alanlarda bulunmaktan imtina etmeleri, Şirketimizin 2020 yılında perakende sektöründe faaliyet gösteren kiracılarından elde ettiği sabit ve ciro üzerinden alınan kira gelirlerine olumsuz olarak yansımıştır.
Bu nedenle, her ne kadar REEL Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından hazırlanan 30.12.2019 tarih ve ATA-1910104-REV sayılı raporda Atakule Alışveriş Merkezi'nden 2020 yılında elde edilmesi öngörülen yıllık kira bedeli KDV Hariç 19.175.856 TL olarak belirlenmiş ise de 2020 hesap döneminde Şirketimizin Atakule Alışveriş Merkezi'nden elde ettiği yıllık toplam kira geliri KDV Hariç 11.532.721,49 TL olarak gerçekleşmiştir.
III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37/2 maddesi gereğince kamuoyunun bilgisine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906386
BIST
18:051.473
En Yüksek
|Değişim
|: -1,66%
|| -24,87
|Açılış
|: 1.485
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En Düşük
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|: -0,37%
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|: 7,2800
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18:058,8722
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|Önceki Kapanış
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440,43
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TKNSA
|15,40
|338.214.512
|% 10,00
|
|PKENT
|1.524,60
|22.011.057
|% 10,00
|
|MMCAS
|6,49
|2.353.514
|% 10,00
|
|TSGYO
|5,39
|7.479.539
|% 10,00
|
|ULUUN
|17,83
|207.311.506
|% 9,99
|
|BURVA
|44,10
|32.724.684
|% -10,00
|
|UMPAS
|2,43
|221.234
|% -10,00
|
|KAPLM
|36,28
|8.845.546
|% -9,98
|
|INVEO
|120,40
|26.429.726
|% -9,95
|
|VAKFN
|8,31
|20.093.563
|% -9,08
|
|GUBRF
|72,50
|2.319.529.936
|% 4,92
|
|GARAN
|9,31
|2.204.230.992
|% -0,85
|
|EKGYO
|2,41
|1.732.971.194
|% 1,69
|
|DOHOL
|3,89
|1.525.868.582
|% 4,57
|
|KOZAL
|115,40
|1.505.564.692
|% -1,70
|
|EKGYO
|2,41
|1.732.971.194
|% 1,69
|
|DOHOL
|3,89
|1.525.868.582
|% 4,57
|
|KARSN
|5,21
|1.432.981.586
|% 4,41
|
|TSKB
|1,81
|443.425.644
|% 0,00
|
|GARAN
|9,31
|2.204.230.992
|% -0,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3010
|7,3070
|% -0,37
|
|Euro
|8,8654
|8,8722
|% -0,36
|
|Sterlin
|9,9863
|10,0364
|% -0,55
|
|Frank
|8,1710
|8,2202
|% -0,65
|
|Riyal
|1,9394
|1,9491
|% -0,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|17,02
|
|Altın Gr.
|436
|436
|1,58
|
|Cumhuriyet
|2.908
|2.952
|-12,00
|
|Tam
|2.892
|2.968
|-14,15
|
|Yarım
|1.398
|1.436
|-6,85
|
|Çeyrek
|701
|718
|-3,42
|
|Gümüş.Ons
|27,11
|27,14
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|0,11
|
|B. Petrol
|55,53
|55,53
|0,43
|
Seans Raporu
18:05
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -26, 78 kaybederek (% -1.67 ) 1, 575
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17:58
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, TKNSA, TSGYO
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17:58XU100
Endeks 1, 475 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 58 altında . İşlem hacmi 27, 469.00 milyon TL de
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17:58MAALT
Yüzde -6.26 oranında düşüşle 283.00 lira fiyatla işlem gören hissede 95, 407 adet işlem
-
17:56VAKFN
Yüzde -7.66 oranında düşüşle 8.44 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 200, 414 adet işlem