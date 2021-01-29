***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar2020 yılında gerek dünya genelini gerekse ülkemizi olumsuz biçimde etkileyen Covid-19 pandemisi nedeniyle, ülkemizde Cumhurbaşkanı Kararları ve İçişleri Bakanlığı Genelgeleri uyarınca belirli sektörlerde faaliyet gösteren işyerlerinin faaliyetlerine belirli sürelerle kısmen veya tamamen ara verilmiş olmasının yanı sıra gerek sokağa çıkma kısıtlamaları, gerekse tüketicilerin kapalı alanlarda bulunmaktan imtina etmeleri, Şirketimizin 2020 yılında perakende sektöründe faaliyet gösteren kiracılarından elde ettiği sabit ve ciro üzerinden alınan kira gelirlerine olumsuz olarak yansımıştır.Bu nedenle, her ne kadar REEL Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından hazırlanan 30.12.2019 tarih ve ATA-1910104-REV sayılı raporda Atakule Alışveriş Merkezi'nden 2020 yılında elde edilmesi öngörülen yıllık kira bedeli KDV Hariç 19.175.856 TL olarak belirlenmiş ise de 2020 hesap döneminde Şirketimizin Atakule Alışveriş Merkezi'nden elde ettiği yıllık toplam kira geliri KDV Hariç 11.532.721,49 TL olarak gerçekleşmiştir.III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37/2 maddesi gereğince kamuoyunun bilgisine arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906386BIST