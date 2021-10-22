***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.05.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından 20/05/2021 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklamasında da belirtildiği üzere, Atakule Alışveriş Merkezi'nin Kule bölümüne ait seyir terasının faaliyete geçirilmesi doğrultusunda İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı temini amacıyla yapılan başvuruya istinaden T.C. Ankara Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 22/10/2021 tarih ve GSM 2021/02 sayılı İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı düzenlenmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972049BIST