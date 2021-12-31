***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.12.2021 12:19
***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 31.12.2021 tarihinde yapmış olduğu toplantıda, Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Sayın Mehmet ARPACI'nın Genel Müdürlük görevinin 31/12/2021 tarihi itibariyle sona ermesine ve 01/01/2022 tarihi itibariyle Şirketimizin İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine atanmasına
Şirketimizin Genel Müdür Yardımcısı Sayın Saldıray SÖKMEN'in bu görevinin 31/12/2021 tarihi itibariyle sona ermesine ve 01/01/2022 tarihi itibariyle Şirketimizin Genel Müdürlüğü görevine atanmasına
Oybirliği ile karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987370
BIST
18:051.858
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En Yüksek
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18:05778,37
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|: 768,60
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799,63
En Düşük
760,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MAALT
|277,40
|12.277.539
|% 9,99
|
|PRKAB
|62,90
|250.644.207
|% 9,97
|
|DMSAS
|9,73
|70.945.580
|% 9,94
|
|MARKA
|4,21
|5.737.119
|% 9,92
|
|AVTUR
|2,55
|6.533.605
|% 9,91
|
|SEYKM
|10,02
|55.094.972
|% -9,97
|
|RALYH
|13,25
|62.608.699
|% -5,29
|
|MMCAS
|2,74
|737.070
|% -4,86
|
|VANGD
|4,57
|22.192.868
|% -4,39
|
|HURGZ
|1,78
|5.330.172
|% -3,78
|
|GARAN
|11,27
|1.595.446.365
|% -1,66
|
|EREGL
|28,16
|1.468.788.629
|% -0,71
|
|THYAO
|20,02
|1.319.356.538
|% -0,60
|
|SISE
|13,38
|1.086.796.164
|% -0,67
|
|SASA
|52,85
|837.309.773
|% -2,94
|
|GARAN
|11,27
|1.595.446.365
|% -1,66
|
|YKBNK
|3,38
|479.369.791
|% -2,87
|
|EKGYO
|2,14
|285.003.917
|% -2,28
|
|TSKB
|1,44
|149.832.492
|% 0,00
|
|SISE
|13,38
|1.086.796.164
|% -0,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,2615
|13,2655
|% 0,63
|
|Euro
|15,0678
|15,1528
|% 1,51
|
|Sterlin
|17,8869
|17,9766
|% 1,03
|
|Frank
|14,4900
|14,5773
|% 1,10
|
|Riyal
|3,5216
|3,5393
|% 0,80
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.828
|10,64
|
|Altın Gr.
|778
|779
|9,99
|
|Cumhuriyet
|5.255
|5.334
|177,00
|
|Tam
|5.227
|5.364
|178,61
|
|Yarım
|2.527
|2.595
|86,40
|
|Çeyrek
|1.267
|1.297
|43,20
|
|Gümüş.Ons
|23,27
|23,31
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|9,92
|9,93
|0,17
|
|B. Petrol
|77,75
|77,75
|-1,78
|
Seans Raporu
18:05
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