***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulunun 31.12.2021 tarihinde yapmış olduğu toplantıda, Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Sayın Mehmet ARPACI'nın Genel Müdürlük görevinin 31/12/2021 tarihi itibariyle sona ermesine ve 01/01/2022 tarihi itibariyle Şirketimizin İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine atanmasınaŞirketimizin Genel Müdür Yardımcısı Sayın Saldıray SÖKMEN'in bu görevinin 31/12/2021 tarihi itibariyle sona ermesine ve 01/01/2022 tarihi itibariyle Şirketimizin Genel Müdürlüğü görevine atanmasınaOybirliği ile karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987370BIST