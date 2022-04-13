***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.04.2022 17:29
***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn.İsmail TARMAN, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Sn.Murat TARMAN seçilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020113
BIST
17:262.477
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 13,43
|Açılış
|: 2.483
|
|Önceki Kapanış
|: 2.464
|
2.498
En Düşük
2.435
17:2614,6010
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0024
|Açılış
|: 14,6030
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6700
|
14,6054
En Düşük
14,5551
17:2615,8538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0434
|Açılış
|: 15,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9500
|
15,8805
En Düşük
15,7820
17:26928,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 6,63
|Açılış
|: 929,00
|
|Önceki Kapanış
|: 922,11
|
929,92
En Düşük
920,39
BIST En Aktif Hisseler17:24
|MMCAS
|3,52
|1.298.324
|% 10,00
|
|ULUSE
|160,70
|25.250.340
|% 9,99
|
|PKART
|17,76
|36.306.379
|% 9,97
|
|OYLUM
|2,56
|12.252.798
|% 9,87
|
|MEPET
|3,02
|23.656.481
|% 9,82
|
|ASUZU
|81,00
|24.244.299
|% -10,00
|
|ISGYO
|13,37
|6.544.709
|% -9,97
|
|ISFIN
|4,10
|373.403.287
|% -9,89
|
|KERVN
|0,60
|870.286
|% -9,09
|
|KONKA
|18,23
|272.715.151
|% -8,25
|
|THYAO
|37,22
|3.756.469.235
|% -0,05
|
|GARAN
|13,75
|3.130.584.756
|% 0,15
|
|SISE
|17,43
|3.001.765.575
|% 0,93
|
|KOZAL
|167,50
|2.754.912.368
|% 5,55
|
|YKBNK
|5,12
|2.747.909.996
|% 1,15
|
|YKBNK
|5,12
|2.747.909.996
|% 1,15
|
|ODAS
|2,30
|996.464.160
|% 1,32
|
|EKGYO
|2,72
|1.063.803.095
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,20
|738.117.816
|% 8,91
|
|GARAN
|13,75
|3.130.584.756
|% 0,15
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5937
|14,6019
|% 0,02
|
|Euro
|15,8366
|15,8578
|% 0,30
|
|Sterlin
|18,9566
|19,0516
|% 0,29
|
|Frank
|15,5766
|15,6704
|% 0,04
|
|Riyal
|3,8811
|3,9006
|% 0,11
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.979
|1.979
|12,27
|
|Altın Gr.
|928
|928
|6,32
|
|Cumhuriyet
|6.142
|6.234
|5,00
|
|Tam
|6.114
|6.266
|7,13
|
|Yarım
|2.955
|3.031
|3,45
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|1,72
|
|Gümüş.Ons
|25,72
|25,75
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|12,04
|12,06
|0,15
|
|B. Petrol
|106
|106
|1,71
|
Seans Raporu
17:24
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17:39AKENR
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17:37KRSTL
Yüzde 4.24 oranında artışla 7.37 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 782, 957 adet işlem
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17:36XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 34 artarak (% 0.65 ) 2, 232
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17:36
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OYLUM, PKART, ULUSE, CRDFA, MEPET, MMCAS, AVGYO
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17:36
TETMT, ZOREN, ULUSE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında