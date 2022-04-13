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***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

13.04.2022 17:29
***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn.İsmail TARMAN, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Sn.Murat TARMAN seçilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020113


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