***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviİSMAİL TARMAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Sanayici 24.11.2009 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Tekstil, İnşaat, Gayrimenkul ve Elektrikli ev aletleri alanlarında Yönetim Kurulu Başkanlığı Evet 51 A Grubu Nama. B Grubu Nama-Hamiline Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -MURAT TARMAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 24.11.2009 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi İnşaat, Gayrimenkul ve Elektrikli ev aletleri alanlarında Yönetim Kurulu Üyeliği Evet B Grubu Hamiline Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -MUSTAFA TARMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 24.11.2009 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi İnşaat, Gayrimenkul ve Elektrikli ev aletleri alanlarında Yönetim Kurulu Üyeliği Evet B Grubu Hamiline Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiFUNDA TACİR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 30.03.2018 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Kurumsal İletişim Müdürlüğü Evet B Grubu Hamiline Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyeliğiMEHMET ARPACI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 30.03.2018 İcrada Görevli Genel Müdür, İcra Kurulu Üyesi Evet B Grubu Hamiline Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırMÜNİRE BARÇIN KAYAMAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İnşaat Mühendisi 31.03.2020 İcrada Görevli Değil İnşaat Mühendisi Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914461 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi BaşkanıBURAK SOYLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 29.03.2022 İcrada Görevli Değil Turizm sektöründe Üst Düzey Yöneticilik, Avukat Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007244 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite üyesi,Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020114BIST