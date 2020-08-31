***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği









***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeŞirket Merkezi DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.08.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEski Şirket MerkeziGaziosmanpaşa Mah. Arjantin Cad. No 28 Çankaya / AnkaraYeni Şirket MerkeziÇankaya Mahallesi Çankaya Caddesi No 1B/68 Çankaya / AnkaraDeğişiklik Tarihi31/08/2020AçıklamalarŞirketimiz adres değişikliği 31.08.2020 tarihinde tescil edilmiş olup, 31.08.2020 tarih 10149 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinin 644 numaralı sayfasında ilan olunmuştur. Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871854BIST