***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği
31.08.2020 18:09
***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği )
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Türkçe
Şirket Merkezi Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.08.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Eski Şirket Merkezi
Gaziosmanpaşa Mah. Arjantin Cad. No 28 Çankaya / Ankara
Yeni Şirket Merkezi
Çankaya Mahallesi Çankaya Caddesi No 1B/68 Çankaya / Ankara
Değişiklik Tarihi
31/08/2020
Açıklamalar
Şirketimiz adres değişikliği 31.08.2020 tarihinde tescil edilmiş olup, 31.08.2020 tarih 10149 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinin 644 numaralı sayfasında ilan olunmuştur. Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871854
BIST
18:051.079
En Yüksek
|Değişim
|: -1,99%
|| -21,94
|Açılış
|: 1.102
|
|Önceki Kapanış
|: 1.101
|
1.102
En Düşük
1.076
18:057,3591
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0256
|Açılış
|: 7,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3630
|
7,3758
En Düşük
7,2953
18:058,7920
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,0907
|Açılış
|: 8,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7250
|
8,8267
En Düşük
8,6730
18:05466,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 3,26
|Açılış
|: 466,57
|
|Önceki Kapanış
|: 463,31
|
466,91
En Düşük
460,95
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ULAS
|3,19
|39.123.778
|% 10,00
|
|SEKUR
|7,92
|8.508.503
|% 10,00
|
|INTEM
|19,80
|22.623.467
|% 10,00
|
|FRIGO
|35,42
|1.927.961
|% 10,00
|
|PKENT
|935,00
|6.653.253
|% 10,00
|
|ISKUR
|333.000,10
|333.000
|% -9,94
|
|ARTI
|2,24
|1.362.342
|% -9,68
|
|IZFAS
|3,47
|1.650.657
|% -8,20
|
|SERVE
|7,97
|1.151.503
|% -7,33
|
|GEDIK
|9,41
|32.036.647
|% -7,20
|
|KRDMD
|3,05
|1.542.596.341
|% -1,29
|
|EKGYO
|1,76
|794.831.925
|% -3,83
|
|GARAN
|6,76
|739.299.999
|% -2,31
|
|GUSGR
|6,14
|645.199.841
|% -4,81
|
|PETKM
|3,91
|605.415.854
|% -3,22
|
|KRDMD
|3,05
|1.542.596.341
|% -1,29
|
|EKGYO
|1,76
|794.831.925
|% -3,83
|
|PETKM
|3,91
|605.415.854
|% -3,22
|
|ZOREN
|2,70
|357.169.199
|% -2,88
|
|YKBNK
|2,03
|257.249.488
|% -0,98
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3518
|7,3574
|% 0,33
|
|Euro
|8,7806
|8,7878
|% 0,99
|
|Sterlin
|9,7944
|9,8435
|% 0,33
|
|Frank
|8,1054
|8,1542
|% 0,35
|
|Riyal
|1,9519
|1,9617
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.972
|1.972
|7,36
|
|Altın Gr.
|466
|466
|2,86
|
|Cumhuriyet
|3.090
|3.136
|16,00
|
|Tam
|3.075
|3.151
|12,36
|
|Yarım
|1.486
|1.524
|5,99
|
|Çeyrek
|745
|762
|2,99
|
|Gümüş.Ons
|28,29
|28,33
|0,82
|
|Gümüş Gr.
|6,67
|6,68
|0,18
|
|B. Petrol
|45,80
|45,80
|-0,01
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58GEDIK
Yüzde -6.51 oranında düşüşle 9.48 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 160, 660 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 081 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 75 altında . İşlem hacmi 12, 901.00 milyon TL de
-
17:55KLGYO
Yüzde -5.29 oranında düşüşle 5.91 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 739, 676 adet işlem
-
17:52DOAS
Yüzde -4.87 oranında düşüşle 14.84 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 042, 791 adet işlem
-
17:51KUYAS
Yüzde -4.87 oranında düşüşle 2.54 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 493, 979 adet işlem