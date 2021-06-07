***AGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
07.06.2021 09:17
***AGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AGYO.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 16/06/2021) Not: Yeni Pay Alma Hakkı KAP mesajları ilgili sıranın işlem gördüğü ilk gün ve son gün geçilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940355
BIST
16:391.447
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 14,30
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.451
En Düşük
1.433
16:398,6337
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0331
|Açılış
|: 8,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6320
|
8,6912
En Düşük
8,5973
16:3910,5216
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0285
|Açılış
|: 10,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5000
|
10,5685
En Düşük
10,4605
16:39524,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -2,85
|Açılış
|: 524,14
|
|Önceki Kapanış
|: 526,99
|
527,83
En Düşük
521,17
BIST En Aktif Hisseler16:39
|ATATP
|29,04
|10.401.286
|% 10,00
|
|RODRG
|17,11
|2.220.127
|% 9,96
|
|RYSAS
|4,27
|23.792.996
|% 9,77
|
|ETYAT
|3,73
|3.345.640
|% 8,43
|
|EUKYO
|6,19
|2.495.504
|% 8,03
|
|METUR
|22,50
|23.729.160
|% -10,00
|
|CMENT
|30,00
|164.038
|% -7,24
|
|DERHL
|5,15
|13.498.846
|% -6,70
|
|PKENT
|2.528,90
|2.064.156
|% -6,02
|
|EPLAS
|30,72
|6.639.018
|% -5,19
|
|THYAO
|14,31
|1.169.513.490
|% 1,92
|
|GARAN
|8,27
|1.136.743.348
|% 2,10
|
|KOZAL
|123,90
|539.338.821
|% 2,57
|
|KRDMD
|7,78
|490.215.509
|% 0,39
|
|SISE
|8,16
|461.212.836
|% 1,12
|
|EKGYO
|1,99
|350.535.861
|% 2,05
|
|YKBNK
|2,24
|373.621.607
|% 1,36
|
|GARAN
|8,27
|1.136.743.348
|% 2,10
|
|BOBET
|4,17
|409.318.643
|% -1,42
|
|THYAO
|14,31
|1.169.513.490
|% 1,92
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6325
|8,6337
|% -0,38
|
|Euro
|10,5157
|10,5216
|% -0,27
|
|Sterlin
|12,1942
|12,2553
|% -0,33
|
|Frank
|9,5683
|9,6259
|% -0,32
|
|Riyal
|2,2933
|2,3048
|% -0,47
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.889
|-1,92
|
|Altın Gr.
|524
|524
|-2,85
|
|Cumhuriyet
|3.464
|3.517
|-13,00
|
|Tam
|3.449
|3.538
|-10,49
|
|Yarım
|1.667
|1.711
|-5,08
|
|Çeyrek
|836
|856
|-2,54
|
|Gümüş.Ons
|27,75
|27,78
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,70
|7,71
|-0,04
|
|B. Petrol
|71,85
|71,85
|-0,04
|
Seans Raporu
16:39
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-
16:53XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 85 artarak (% 1.17 ) 1, 546
-
16:53XU100
Endeks 1, 447 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 99 üstünde . İşlem hacmi 11, 251.00 milyon TL de
-
16:53ICBCT
Yüzde 5.94 oranında artışla 5.71 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 202, 483 adet işlem
-
16:52NATEN
Yüzde 7.20 oranında artışla 40.82 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 492, 876 adet işlem
-
16:51RYGYO
Yüzde 5.15 oranında artışla 3.88 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 589, 381 adet işlem