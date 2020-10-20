***AGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.10.2020 10:08
***AGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882500
BIST
12:561.210
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 4,52
|Açılış
|: 1.208
|
|Önceki Kapanış
|: 1.205
|
1.211
En Düşük
1.202
12:567,8971
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0184
|Açılış
|: 7,9060
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9090
|
7,9076
En Düşük
7,8699
12:569,3252
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0497
|Açılış
|: 9,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3253
En Düşük
9,2625
12:56483,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,68
|Açılış
|: 483,95
|
|Önceki Kapanış
|: 482,31
|
484,39
En Düşük
480,12
BIST En Aktif Hisseler12:54
|AKSGY
|4,18
|75.624.639
|% 10,00
|
|TSKB
|1,54
|96.143.130
|% 10,00
|
|PKENT
|907,70
|86.232
|% 10,00
|
|KLGYO
|16,41
|229.126.240
|% 9,99
|
|KARTN
|930,40
|769.441
|% 9,99
|
|MERKO
|19,44
|2.700.449
|% -10,00
|
|EMNIS
|30,46
|22.388
|% -9,99
|
|VANGD
|11,01
|6.623.210
|% -9,98
|
|YAPRK
|44,72
|4.829.799
|% -9,98
|
|ARTI
|10,73
|251.093
|% -9,98
|
|GARAN
|7,47
|768.285.406
|% -0,40
|
|SISE
|6,87
|520.155.625
|% 0,15
|
|ASELS
|18,29
|506.645.686
|% 1,05
|
|SKBNK
|2,12
|501.577.174
|% 6,00
|
|ISFIN
|4,18
|463.768.486
|% 3,21
|
|SKBNK
|2,12
|501.577.174
|% 6,00
|
|ALBRK
|1,80
|386.241.188
|% 4,05
|
|CEMAS
|2,52
|441.047.023
|% 7,69
|
|YKBNK
|2,34
|265.387.638
|% 1,30
|
|ISFIN
|4,18
|463.768.486
|% 3,21
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8924
|7,8962
|% 0,22
|
|Euro
|9,3202
|9,3240
|% 0,52
|
|Sterlin
|10,2112
|10,2624
|% 0,42
|
|Frank
|8,6604
|8,7126
|% 0,48
|
|Riyal
|2,0986
|2,1092
|% 0,26
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.907
|2,87
|
|Altın Gr.
|484
|484
|1,69
|
|Cumhuriyet
|3.205
|3.254
|-3,00
|
|Tam
|3.191
|3.270
|-5,53
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|-2,67
|
|Çeyrek
|774
|791
|-1,34
|
|Gümüş.Ons
|24,62
|24,66
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|0,08
|
|B. Petrol
|42,52
|42,52
|-0,10
|