***AGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.01.2021 15:10
***AGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902118
BIST
15:371.555
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -3,84
|Açılış
|: 1.567
|
|Önceki Kapanış
|: 1.559
|
1.568
En Düşük
1.552
15:377,3794
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0234
|Açılış
|: 7,3730
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,4582
En Düşük
7,3685
15:378,9762
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0242
|Açılış
|: 8,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0300
|
9,0707
En Düşük
8,9655
15:37436,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -2,80
|Açılış
|: 436,73
|
|Önceki Kapanış
|: 439,54
|
441,73
En Düşük
435,43
BIST En Aktif Hisseler15:37
|PKENT
|979,00
|2.164.199
|% 10,00
|
|YAPRK
|117,80
|26.208.148
|% 9,99
|
|KSTUR
|189,30
|1.461.317
|% 9,99
|
|YESIL
|167,50
|72.347.580
|% 9,98
|
|POLTK
|437,40
|34.379.203
|% 9,98
|
|AYES
|9,81
|356.835
|% -10,00
|
|EMNIS
|41,92
|5.340.315
|% -9,97
|
|MZHLD
|32,86
|341.563
|% -9,97
|
|KUTPO
|55,60
|125.562.329
|% -9,96
|
|UZERB
|86,75
|3.328.217
|% -9,96
|
|THYAO
|13,23
|1.669.127.410
|% -0,38
|
|DOHOL
|3,66
|1.424.385.358
|% -3,17
|
|KOZAL
|113,30
|985.959.351
|% -0,79
|
|TCELL
|16,88
|968.728.873
|% -1,57
|
|EKGYO
|2,47
|964.721.114
|% 0,82
|
|SKBNK
|1,64
|825.958.114
|% 2,50
|
|EKGYO
|2,47
|964.721.114
|% 0,82
|
|DOHOL
|3,66
|1.424.385.358
|% -3,17
|
|TSKB
|1,90
|398.062.704
|% 0,00
|
|PETKM
|5,16
|676.852.585
|% -0,39
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3739
|7,3794
|% -0,32
|
|Euro
|8,9685
|8,9762
|% -0,27
|
|Sterlin
|10,0459
|10,0963
|% -0,14
|
|Frank
|8,2568
|8,3066
|% -0,59
|
|Riyal
|1,9611
|1,9709
|% -0,33
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.840
|-8,71
|
|Altın Gr.
|438
|438
|-1,89
|
|Cumhuriyet
|2.906
|2.950
|-44,00
|
|Tam
|2.894
|2.967
|-40,79
|
|Yarım
|1.399
|1.435
|-19,73
|
|Çeyrek
|702
|718
|-9,87
|
|Gümüş.Ons
|25,21
|25,24
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|6,00
|0,00
|
|B. Petrol
|55,77
|55,77
|-0,29
|
Seans Raporu
15:37
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15:47XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 14 kaybederek (% -0.66 ) 1, 686
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15:47
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi SKBNK, EKGYO, DOHOL
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15:47XU100
Endeks 1, 554 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 33 altında . İşlem hacmi 23, 557.00 milyon TL de
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15:47ENKAI
Yüzde -4.21 oranında düşüşle 8.42 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 429, 868 adet işlem
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15:46EUKYO
Yüzde -4.00 oranında düşüşle 4.08 lira fiyatla işlem gören hissede 693, 242 adet işlem