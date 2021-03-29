***AGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.03.2021 10:00
***AGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921312
BIST
11:001.392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 10,32
|Açılış
|: 1.386
|
|Önceki Kapanış
|: 1.382
|
1.396
En Düşük
1.386
11:008,1370
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0567
|Açılış
|: 8,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0200
|
8,1668
En Düşük
8,0015
11:009,5994
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0377
|Açılış
|: 9,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,6343
En Düşük
9,4521
11:00449,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,92
|Açılış
|: 449,20
|
|Önceki Kapanış
|: 450,13
|
452,28
En Düşük
444,09
BIST En Aktif Hisseler11:00
|TRILC
|50,40
|41.002.214
|% 10,00
|
|LUKSK
|73,20
|3.673.081
|% 9,99
|
|CMBTN
|306,60
|5.077.603
|% 9,97
|
|AKCNS
|20,72
|9.845.285
|% 9,92
|
|EUKYO
|5,03
|3.007.455
|% 9,83
|
|DIRIT
|5,24
|58.384
|% -9,97
|
|VAKKO
|13,55
|4.626.688
|% -9,73
|
|BRMEN
|2,78
|71.076
|% -9,15
|
|YESIL
|121,90
|39.335.586
|% -6,23
|
|UZERB
|54,10
|58.103
|% -5,09
|
|EKGYO
|2,00
|386.334.680
|% 8,11
|
|GARAN
|6,94
|354.626.544
|% 0,87
|
|BJKAS
|6,79
|221.511.862
|% -2,02
|
|SASA
|45,50
|185.934.157
|% 2,62
|
|PETKM
|5,60
|175.944.215
|% 2,94
|
|EKGYO
|2,00
|386.334.680
|% 8,11
|
|GARAN
|6,94
|354.626.544
|% 0,87
|
|IHLAS
|0,78
|29.833.681
|% 2,63
|
|DOHOL
|3,31
|111.415.212
|% 2,16
|
|PETKM
|5,60
|175.944.215
|% 2,94
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1342
|8,1370
|% 0,70
|
|Euro
|9,5892
|9,5994
|% 0,39
|
|Sterlin
|11,1368
|11,1927
|% 0,24
|
|Frank
|8,5973
|8,6490
|% 0,33
|
|Riyal
|2,1519
|2,1627
|% 0,18
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|-5,74
|
|Altın Gr.
|448
|448
|-1,64
|
|Cumhuriyet
|2.968
|3.014
|14,00
|
|Tam
|2.952
|3.027
|22,40
|
|Yarım
|1.427
|1.464
|10,83
|
|Çeyrek
|716
|732
|5,42
|
|Gümüş.Ons
|24,85
|24,89
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|-0,05
|
|B. Petrol
|63,70
|63,70
|-0,73
|
Seans Raporu
11:00
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