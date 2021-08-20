***AGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.08.2021 10:08
***AGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959603
BIST
10:291.442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,50
|Açılış
|: 1.440
|
|Önceki Kapanış
|: 1.440
|
1.444
En Düşük
1.440
10:298,5570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0502
|Açılış
|: 8,5230
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,5608
En Düşük
8,2705
10:2910,0042
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0312
|Açılış
|: 9,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9350
|
10,0104
En Düşük
9,9367
10:29491,81
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 5,86
|Açılış
|: 491,81
|
|Önceki Kapanış
|: 485,95
|
492,13
En Düşük
473,44
BIST En Aktif Hisseler10:29
|AGYO
|4,52
|93.975.315
|% 9,98
|
|GESAN
|20,56
|193.531
|% 9,95
|
|UTPYA
|24,30
|331.817
|% 9,95
|
|UFUK
|26,98
|202.539
|% 8,97
|
|ESCAR
|21,66
|37.254.790
|% 7,02
|
|EMKEL
|2,88
|14.331.920
|% -5,26
|
|DMSAS
|7,65
|30.462.588
|% -4,85
|
|PKENT
|2.000,00
|108.679
|% -4,53
|
|DARDL
|2,39
|5.261.933
|% -4,02
|
|RYGYO
|4,70
|3.267.305
|% -3,89
|
|GARAN
|9,33
|211.834.298
|% 0,43
|
|EREGL
|18,65
|125.010.690
|% 0,54
|
|AGYO
|4,52
|93.975.315
|% 9,98
|
|KRDMD
|7,67
|83.685.815
|% -0,13
|
|THYAO
|12,22
|76.200.220
|% 0,25
|
|EKGYO
|1,86
|64.755.075
|% 1,09
|
|ODAS
|1,42
|41.158.636
|% -0,70
|
|YKBNK
|2,56
|65.194.444
|% 0,79
|
|GARAN
|9,33
|211.834.298
|% 0,43
|
|AGYO
|4,52
|93.975.315
|% 9,98
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5530
|8,5570
|% 0,59
|
|Euro
|9,9965
|10,0042
|% 0,31
|
|Sterlin
|11,6114
|11,6696
|% 0,60
|
|Frank
|9,2969
|9,3529
|% 1,01
|
|Riyal
|2,2748
|2,2862
|% 0,79
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|6,59
|
|Altın Gr.
|491
|491
|4,90
|
|Cumhuriyet
|3.235
|3.284
|2,00
|
|Tam
|3.217
|3.298
|-0,29
|
|Yarım
|1.555
|1.595
|-0,14
|
|Çeyrek
|780
|798
|-0,07
|
|Gümüş.Ons
|23,25
|23,28
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,05
|
|B. Petrol
|66,81
|66,81
|0,36
|
Seans Raporu
10:29
daha fazla
-
10:37
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, TAVHL, SASA
-
10:37
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, HALKB, EREGL
-
10:37XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 37 artarak (% 0.26 ) 1, 276
-
10:37
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GESAN, BRLSM, UTPYA
-
10:37
GSDHO, UTPYA, GESAN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında