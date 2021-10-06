***AGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.10.2021 11:50
***AGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967314
BIST
16:041.378
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -13,98
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.372
16:048,9073
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0387
|Açılış
|: 82,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 82,5600
|
8,9367
En Düşük
8,8525
16:0410,2875
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0052
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
10,3580
En Düşük
10,2538
16:046,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,01
|Açılış
|: 6,45
|
|Önceki Kapanış
|: 6,46
|
6,47
En Düşük
6,37
BIST En Aktif Hisseler16:04
|NUGYO
|12,43
|17.634.141
|% 10,00
|
|DOBUR
|26,40
|3.672.383
|% 10,00
|
|KERVN
|0,88
|3.823.852
|% 10,00
|
|MERIT
|15,84
|528.850
|% 10,00
|
|KTSKR
|39,94
|289.726.246
|% 9,97
|
|SEYKM
|18,00
|17.555.030
|% -10,00
|
|PETKM
|6,05
|1.431.871.035
|% -9,16
|
|RALYH
|4,15
|3.212.496
|% -7,98
|
|MARTI
|1,40
|27.277.063
|% -7,89
|
|ORMA
|26,50
|345.044
|% -6,03
|
|PETKM
|6,05
|1.431.871.035
|% -9,16
|
|EREGL
|16,29
|1.178.693.237
|% 0,87
|
|GARAN
|9,27
|981.608.769
|% -0,11
|
|TUPRS
|119,50
|832.397.432
|% -1,16
|
|THYAO
|13,86
|588.196.538
|% -1,28
|
|PETKM
|6,05
|1.431.871.035
|% -9,16
|
|YKBNK
|2,36
|326.914.525
|% -0,42
|
|TSKB
|1,19
|154.176.138
|% -1,65
|
|GARAN
|9,27
|981.608.769
|% -0,11
|
|KRDMD
|6,32
|577.703.722
|% -0,47
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9035
|8,9073
|% 0,44
|
|Euro
|10,2816
|10,2875
|% -0,05
|
|Sterlin
|12,0533
|12,1137
|% 0,08
|
|Frank
|9,5446
|9,6021
|% 0,34
|
|Riyal
|2,3655
|2,3774
|% 0,38
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.758
|-2,08
|
|Altın Gr.
|503
|503
|1,24
|
|Cumhuriyet
|3.331
|3.382
|27,00
|
|Tam
|3.315
|3.399
|25,92
|
|Yarım
|1.602
|1.644
|12,54
|
|Çeyrek
|804
|822
|6,27
|
|Gümüş.Ons
|22,47
|22,50
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|-0,01
|
|B. Petrol
|81,73
|81,73
|-0,83
|