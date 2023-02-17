***AGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.02.2023 10:04
***AGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114674
BIST
12:365.042
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 33,30
|Açılış
|: 4.938
|
|Önceki Kapanış
|: 5.009
|
5.082
En Düşük
4.897
12:3618,8669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0196
|Açılış
|: 19,0970
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1170
|
18,9660
En Düşük
18,8256
12:3620,0811
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0679
|Açılış
|: 20,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4100
|
20,3206
En Düşük
20,0272
12:361.106,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -6,74
|Açılış
|: 1.106,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,07
|
1.116,96
En Düşük
1.103,07
BIST En Aktif Hisseler12:36
|DYOBY
|21,78
|29.616.177
|% 10,00
|
|CMBTN
|674,30
|57.865.861
|% 10,00
|
|NIBAS
|20,94
|78.894.194
|% 9,98
|
|PNLSN
|39,50
|51.878.580
|% 9,97
|
|OYAKC
|33,14
|1.057.850.250
|% 9,95
|
|KOZAL
|27,38
|1.835.536.855
|% -94,78
|
|LIDER
|97,20
|19.961.926
|% -10,00
|
|HATEK
|7,58
|32.850.013
|% -9,98
|
|BVSAN
|40,84
|758.388.328
|% -9,96
|
|MACKO
|53,45
|126.804.605
|% -9,94
|
|TUPRS
|627,80
|2.202.775.111
|% -0,41
|
|THYAO
|142,20
|2.150.305.265
|% 1,57
|
|KRDMD
|19,36
|2.031.824.560
|% 0,68
|
|KOZAL
|27,38
|1.835.536.855
|% -94,78
|
|EREGL
|43,54
|1.791.076.207
|% -2,16
|
|KRDMD
|19,36
|2.031.824.560
|% 0,68
|
|KOZAL
|27,38
|1.835.536.855
|% -94,78
|
|AKBNK
|16,19
|938.682.623
|% 0,56
|
|YKBNK
|9,13
|519.813.131
|% 0,11
|
|EKGYO
|7,42
|401.526.362
|% 1,50
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8628
|18,8669
|% 0,10
|
|Euro
|20,0776
|20,0811
|% -0,34
|
|Sterlin
|22,4618
|22,5744
|% -0,31
|
|Frank
|20,1782
|20,2998
|% -0,49
|
|Riyal
|5,0148
|5,0400
|% 0,11
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.824
|-12,33
|
|Altın Gr.
|1.105
|1.105
|-7,79
|
|Cumhuriyet
|7.469
|7.582
|-53,00
|
|Tam
|7.510
|7.564
|-92,00
|
|Yarım
|3.669
|3.701
|-45,00
|
|Çeyrek
|1.834
|1.851
|-22,00
|
|Gümüş.Ons
|21,26
|21,29
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|12,88
|12,90
|-0,19
|
|B. Petrol
|83,60
|83,60
|-1,54
|