***AGYO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
09.06.2021 09:22
***AGYO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'nin 07.06.2021 tarihinde başlayan % 14 oranındaki bedelli sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş hisse senetlerinin rüçhan haklarını kullanmak isteyen üyelerin haklarını 22.06.2021 tarihi dahil olmak üzere Merkezi Kaydi Sistem çalışma süresi içerisinde kullanmaları gerekmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941327
BIST
18:051.449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.449
|
0
En Düşük
0
18:058,5794
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0105
|Açılış
|: 8,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5900
|
8,5984
En Düşük
8,5724
18:0510,4614
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0056
|Açılış
|: 10,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,4809
En Düşük
10,4487
18:05520,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -1,07
|Açılış
|: 520,57
|
|Önceki Kapanış
|: 521,64
|
521,79
En Düşük
519,79
BIST En Aktif Hisseler18:05
|THYAO
|14,56
|1.774.391.312
|% 0,00
|
|RHEAG
|2,16
|509.513
|% 0,00
|
|VESTL
|31,56
|103.170.499
|% 0,00
|
|SISE
|8,14
|425.918.471
|% 0,00
|
|TEKTU
|1,88
|96.226.805
|% 0,00
|
|THYAO
|14,56
|1.774.391.312
|% 0,00
|
|RHEAG
|2,16
|509.513
|% 0,00
|
|VESTL
|31,56
|103.170.499
|% 0,00
|
|SISE
|8,14
|425.918.471
|% 0,00
|
|TEKTU
|1,88
|96.226.805
|% 0,00
|
|THYAO
|14,56
|1.774.391.312
|% 0,00
|
|GARAN
|8,36
|1.158.935.301
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,04
|756.981.142
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,72
|717.417.891
|% 0,00
|
|KOZAL
|125,50
|486.205.151
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,04
|756.981.142
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,27
|429.482.881
|% 0,00
|
|GARAN
|8,36
|1.158.935.301
|% 0,00
|
|THYAO
|14,56
|1.774.391.312
|% 0,00
|
|GSDHO
|2,05
|240.532.368
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5751
|8,5790
|% -0,13
|
|Euro
|10,4528
|10,4618
|% -0,05
|
|Sterlin
|12,0740
|12,1346
|% -0,11
|
|Frank
|9,5423
|9,5998
|% -0,08
|
|Riyal
|2,2810
|2,2924
|% -0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.886
|-2,55
|
|Altın Gr.
|520
|521
|-1,07
|
|Cumhuriyet
|3.454
|3.507
|-9,00
|
|Tam
|3.438
|3.525
|-9,68
|
|Yarım
|1.662
|1.705
|-4,68
|
|Çeyrek
|833
|852
|-2,34
|
|Gümüş.Ons
|27,67
|27,70
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,64
|7,65
|-0,03
|
|B. Petrol
|71,81
|71,81
|-0,41
|