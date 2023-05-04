***AHGAZ*** AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***AHGAZ*** AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.01.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %99,7 oranında bağlı ortaklığı Enerya Enerji A.Ş. (Enerya Enerji) Yönetim Kurulu Kararı uyarınca, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamına alınarak halka açık ortaklık haline gelmesi ve paylarının Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde işlem görebilmesini teminen halka açılma ve kayıtlı sermaye sistemine geçiş amaçlı Esas Sözleşme Tadil Metninin Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) uygun görüşüne sunulması için gerekli başvuruda bulunulduğu hususu 31.01.2023 tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformu açıklamamız ile duyurulmuştur.Sermaye Piyasası Kurulu Ortaklıklar Finansmanı Dairesi'nin 04.05.2023 (bugün) tarihinde iletilen 03.05.2023 tarihli yazısı ile, anılan başvurunun Sermaye Piyasası Kurulunca olumlu karşılandığı hususu Enerya Enerji'ye bildirilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146761BIST