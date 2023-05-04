***AHGAZ*** AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
04.05.2023 12:37
***AHGAZ*** AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.01.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin %99,7 oranında bağlı ortaklığı Enerya Enerji A.Ş. (Enerya Enerji) Yönetim Kurulu Kararı uyarınca, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamına alınarak halka açık ortaklık haline gelmesi ve paylarının Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde işlem görebilmesini teminen halka açılma ve kayıtlı sermaye sistemine geçiş amaçlı Esas Sözleşme Tadil Metninin Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) uygun görüşüne sunulması için gerekli başvuruda bulunulduğu hususu 31.01.2023 tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformu açıklamamız ile duyurulmuştur.
Sermaye Piyasası Kurulu Ortaklıklar Finansmanı Dairesi'nin 04.05.2023 (bugün) tarihinde iletilen 03.05.2023 tarihli yazısı ile, anılan başvurunun Sermaye Piyasası Kurulunca olumlu karşılandığı hususu Enerya Enerji'ye bildirilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146761
BIST
14:584.540
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 54,22
|Açılış
|: 4.470
|
|Önceki Kapanış
|: 4.486
|
4.578
En Düşük
4.470
14:5819,4885
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0202
|Açılış
|: 20,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
19,4954
En Düşük
19,4503
14:5821,6399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,1071
|Açılış
|: 22,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3000
|
21,7061
En Düşük
21,5153
14:581.279,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 4,11
|Açılış
|: 1.279,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.275,51
|
1.302,54
En Düşük
1.271,71
BIST En Aktif Hisseler14:58
|KGYO
|42,24
|11.987.332
|% 10,00
|
|ISBTR
|38.500,00
|192.500
|% 10,00
|
|SELVA
|8,59
|29.558.635
|% 9,99
|
|ASUZU
|136,80
|33.872.890
|% 9,97
|
|GRTRK
|31,12
|46.336.031
|% 9,96
|
|IHAAS
|156,40
|9.933.356
|% -7,73
|
|UMPAS
|3,25
|156.666
|% -7,14
|
|SAMAT
|22,28
|25.024.574
|% -4,95
|
|PAMEL
|171,60
|25.372.033
|% -4,67
|
|CASA
|114,20
|303.214
|% -4,27
|
|THYAO
|128,60
|2.567.191.552
|% -0,46
|
|KOZAL
|16,90
|2.419.497.883
|% 3,30
|
|EUPWR
|80,20
|2.004.226.507
|% 2,23
|
|EREGL
|31,32
|1.521.447.285
|% 0,06
|
|TUPRS
|68,20
|1.411.230.134
|% -1,16
|
|KOZAL
|16,90
|2.419.497.883
|% 3,30
|
|EKGYO
|5,56
|498.701.616
|% 0,54
|
|ISCTR
|10,77
|523.712.293
|% 1,60
|
|EREGL
|31,32
|1.521.447.285
|% 0,06
|
|KRDMD
|14,01
|653.156.769
|% 2,19
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4842
|19,4885
|% 0,10
|
|Euro
|21,6229
|21,6399
|% 0,50
|
|Sterlin
|24,4486
|24,5712
|% 0,31
|
|Frank
|21,9297
|22,0618
|% 0,11
|
|Riyal
|5,1799
|5,2058
|% 0,14
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.043
|2.043
|3,92
|
|Altın Gr.
|1.279
|1.279
|3,93
|
|Cumhuriyet
|9.150
|9.289
|62,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.501
|4.589
|-26,00
|
|Çeyrek
|2.250
|2.287
|-28,00
|
|Gümüş.Ons
|25,59
|25,61
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|16,06
|16,07
|0,05
|
|B. Petrol
|72,54
|72,54
|0,21
|