***AHGAZ*** AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
01.08.2023 18:30
***AHGAZ*** AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.07.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
13/07/2023
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
AHL Doğalgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Doğalgaz dağıtım ve toptan satışı
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
10.000.000 TL
Edinim Yöntemi
Sermaye Artırımı Yoluyla Edinim (Capital Increase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)' na yapılan onay başvurumuz sonuçlanmış ve EPDK tarafından onaylanmıştır.
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
10.500.000 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
1 TL
Toplam Tutar
10.500.000 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%51,2
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%51,2
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%51,2
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,06
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%0,087
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
-
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Grup Şirketi
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Nominal Değer
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Nominal değerden işlem yapıldığı için düzenlenmemiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
13 Temmuz 2023 tarihli özel durum açıklamamızda Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13.07.2023 (bugün) tarihli kararı ile Doğalgaz Toptan Satış Lisansına sahip AHL Doğalgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (AHL Doğalgaz) ödenmiş sermayesinin 10.000.000 TL'den 20.500.000 TL'ye artırılması planına ilişkin olarak söz konusu Şirket'in %100 oranında pay sahibi olan Ahlatcı Holding A.Ş.'nin rüçhan haklarının kısıtlanmak suretiyle Şirketimiz tarafından söz konusu sermaye artırımına 10.500.000 TL tutar üzerinden iştirak edilmesine ve dolayısıyla AHL Doğalgaz'ın Şirketimizin %51,2 oranında bağlı ortaklığı haline getirilmesine katılanların oy birliğiyle karar verildiğini duyurmuştuk. Söz konusu işlemin tamamlanması için T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)' na yapılan onay başvurumuz sonuçlanmış ve AHL Doğalgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Şirketimizin bağlı ortaklığı haline gelmesi sonucunu doğuran hisse edinimi EPDK tarafından onaylanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179365
BIST