***AHGAZ*** AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***AHGAZ*** AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.07.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi13/07/2023Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıAHL Doğalgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuDoğalgaz dağıtım ve toptan satışıEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi10.000.000 TLEdinim YöntemiSermaye Artırımı Yoluyla Edinim (Capital Increase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihT.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)' na yapılan onay başvurumuz sonuçlanmış ve EPDK tarafından onaylanmıştır.Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı10.500.000 TLBeher Payın Alış Fiyatı1 TLToplam Tutar10.500.000 TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%51,2Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)%51,2Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)%51,2Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%0,06İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%0,087Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumluPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiGrup ŞirketiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiFinansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiNominal DeğerDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniNominal değerden işlem yapıldığı için düzenlenmemiştir.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalar13 Temmuz 2023 tarihli özel durum açıklamamızda Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13.07.2023 (bugün) tarihli kararı ile Doğalgaz Toptan Satış Lisansına sahip AHL Doğalgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (AHL Doğalgaz) ödenmiş sermayesinin 10.000.000 TL'den 20.500.000 TL'ye artırılması planına ilişkin olarak söz konusu Şirket'in %100 oranında pay sahibi olan Ahlatcı Holding A.Ş.'nin rüçhan haklarının kısıtlanmak suretiyle Şirketimiz tarafından söz konusu sermaye artırımına 10.500.000 TL tutar üzerinden iştirak edilmesine ve dolayısıyla AHL Doğalgaz'ın Şirketimizin %51,2 oranında bağlı ortaklığı haline getirilmesine katılanların oy birliğiyle karar verildiğini duyurmuştuk. Söz konusu işlemin tamamlanması için T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)' na yapılan onay başvurumuz sonuçlanmış ve AHL Doğalgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Şirketimizin bağlı ortaklığı haline gelmesi sonucunu doğuran hisse edinimi EPDK tarafından onaylanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179365BIST