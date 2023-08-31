***AHGAZ*** AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
31.08.2023 18:30
***AHGAZ*** AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.05.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 29. maddesinin 5. fıkrası uyarınca "Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Denetimden Sorumlu Komite Tarafından Hazırlanan Gerçekleşme ve Değerlendirme Raporu" ekte sunulmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190621
BIST
'
18:057.918
En Düşük
|Değişim
|: 0,14%
|| 10,80
|Açılış
|: 7.964
|
|Önceki Kapanış
|: 7.907
|
7.881
En Yüksek
8.006
18:0526,6852
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0047
|Açılış
|: 26,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 26,7000
|
26,7650
En Düşük
26,5701
18:0528,9840
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,1677
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1000
|
29,4213
En Düşük
28,8778
18:051.663,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -3,58
|Açılış
|: 1.663,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.666,60
|
1.674,58
En Düşük
1.660,50
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OZGYO
|6,38
|31.203.601
|% 10,00
|
|ZEDUR
|79,20
|59.597.633
|% 10,00
|
|KRTEK
|29,04
|58.812.897
|% 10,00
|
|DIRIT
|8,47
|2.842.168
|% 10,00
|
|QNBFB
|113,30
|4.544.968
|% 10,00
|
|YONGA
|37,50
|4.192.076
|% -9,99
|
|KTLEV
|50,25
|448.640.107
|% -9,95
|
|UZERB
|173,70
|2.619.560
|% -9,95
|
|ISBIR
|96,00
|4.795.035
|% -8,05
|
|BRMEN
|4,28
|1.168.024
|% -7,76
|
|ASTOR
|144,00
|11.776.351.593
|% 5,73
|
|KOZAL
|28,46
|8.486.226.984
|% 6,67
|
|ISCTR
|21,06
|8.012.459.979
|% -4,96
|
|TUPRS
|141,10
|6.897.501.962
|% -0,77
|
|THYAO
|245,00
|6.120.742.001
|% -1,17
|
|ISCTR
|21,06
|8.012.459.979
|% -4,96
|
|EKGYO
|8,59
|3.008.882.183
|% 0,47
|
|KOZAL
|28,46
|8.486.226.984
|% 6,67
|
|YKBNK
|15,90
|3.941.684.602
|% -2,69
|
|PETKM
|20,44
|4.991.473.156
|% 2,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,6769
|26,6852
|% -0,02
|
|Euro
|28,9111
|28,9840
|% -0,58
|
|Sterlin
|33,6527
|33,8214
|% -0,55
|
|Frank
|30,0355
|30,2164
|% -0,71
|
|Riyal
|7,0848
|7,1203
|% -0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.942
|-0,51
|
|Altın Gr.
|1.665
|1.665
|-1,84
|
|Cumhuriyet
|11.205
|11.374
|-104,00
|
|Tam
|10.948
|11.075
|-83,00
|
|Yarım
|5.491
|5.559
|-41,00
|
|Çeyrek
|2.737
|2.779
|-23,00
|
|Gümüş.Ons
|24,45
|24,49
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|20,93
|20,96
|-0,17
|
|B. Petrol
|85,62
|85,62
|0,38
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ICUGS
Yüzde 4.88 oranında artışla 9.45 lira fiyatla işlem gören hissede 454, 816 adet işlem
-
17:58OSTIM
Yüzde 9.99 oranında artışla 11.56 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 704, 228 adet işlem
-
17:57IPEKE
Yüzde 9.96 oranında artışla 48.78 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 410, 106 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -23, 04 kaybederek (% -0.27 ) 8, 462
-
17:56XU100
Endeks 7, 926 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 24 üstünde . İşlem hacmi 133, 280.00 milyon TL de