***AHGAZ*** AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***AHGAZ*** AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuAdabank A.Ş. Hisse Satış İhalesiİhaleyi Açan TarafTasarruf Mevduatı Sigorta Fonuİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı19/04/2023Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi23/05/2023İhalenin Sonuçlandığı Tarihİhale Sonucuİhale Bedeliİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen KısımOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)AçıklamalarŞirketimizin %70 , Şirketimizin bağlı ortaklığı Enerya Enerji Anonim Şirketi'nin %29, toplamda %99 oranında pay sahibi olduğu AHL Ahlatcı Finansal Yönetim Anonim Şirketi (AHL Ahlatcı Finansal) tarafından alınan 19.04.2023 tarih ve 2023/1 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile,"Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından yapılan Adabank A.Ş. (Adabank) Hisse Satış İlanına ilişkin olarak,(i) Adabank hisselerinin satış ihalesine iştirak edilmesine,(ii) AHL Ahlatcı Finansal adına söz konusu ihaleye katılmak, ihale sürecinde fiyat teklifi vermek, fiyat teklifini/tekliflerini revize etmek, ihaleye ilişkin usuli süreçleri yürütmek, sonuçlandırmak gibi söz konusu ihale sürecine dair her türlü konuda Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet AHLATCI'nın yetkilendirilmesine"karar verilmiştir.İhale sonucu ile ilgili gelişmeler ayrıca duyurulacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140027BIST