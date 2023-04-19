***AHGAZ*** AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
19.04.2023 13:51
***AHGAZ*** AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
Adabank A.Ş. Hisse Satış İhalesi
İhaleyi Açan Taraf
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
19/04/2023
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
23/05/2023
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
-
İhale Sonucu
-
İhale Bedeli
-
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar
Şirketimizin %70 , Şirketimizin bağlı ortaklığı Enerya Enerji Anonim Şirketi'nin %29, toplamda %99 oranında pay sahibi olduğu AHL Ahlatcı Finansal Yönetim Anonim Şirketi (AHL Ahlatcı Finansal) tarafından alınan 19.04.2023 tarih ve 2023/1 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile,
"Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından yapılan Adabank A.Ş. (Adabank) Hisse Satış İlanına ilişkin olarak,
(i) Adabank hisselerinin satış ihalesine iştirak edilmesine,
(ii) AHL Ahlatcı Finansal adına söz konusu ihaleye katılmak, ihale sürecinde fiyat teklifi vermek, fiyat teklifini/tekliflerini revize etmek, ihaleye ilişkin usuli süreçleri yürütmek, sonuçlandırmak gibi söz konusu ihale sürecine dair her türlü konuda Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet AHLATCI'nın yetkilendirilmesine"
karar verilmiştir.
İhale sonucu ile ilgili gelişmeler ayrıca duyurulacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140027
BIST