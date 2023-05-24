***AHGAZ*** AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***AHGAZ*** AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19/04/2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuAdabank A.Ş. Hisse Satış İhalesiİhaleyi Açan TarafTasarruf Mevduatı Sigorta Fonuİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı19/04/2023Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi23/05/2023İhalenin Sonuçlandığı Tarih24/05/2023İhale Sonucuİhalede teklif verilmiştir.İhale Bedeli215.000.000 TLİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen KısımOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)Açıklamalar19.04.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapmış olduğumuz bildirimde, Şirketimizin %70, Şirketimizin bağlı ortaklığı Enerya Enerji Anonim Şirketi'nin %29 oranında pay sahibi olduğu AHL Ahlatcı Finansal Yönetim Anonim Şirketi'nin (AHL Ahlatcı Finansal) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yapılan Adabank A.Ş. (Adabank) Hisse Satış ihalesine katılacağı duyurulmuştu. 24.05.2023 tarihinde (bugün) gerçekleştirilen söz konusu ihalede, AHL Ahlatcı Finansal Yönetim A.Ş. teklif mektubunda yer alan teklifini nihai olarak 215.000.000 TL'ye (ikiyüzonbeşmilyon Türk Lirası) yükseltmiştir. İhale, AHL Ahlatcı Finansal Yönetim A.Ş. nin ihale için vermiş olduğu 215.000.000 TL (ikiyüzonbeşmilyon Türk Lirası) lik peşin teklifi ile sona ermiştir. İhale, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Rekabet Kurumu onayları alındıktan sonra TMSF tarafından sonuçlandırılacak olup, süreçle ilgili gelişmeler paylaşılacaktır. Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153419BIST