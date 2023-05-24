***AHGAZ*** AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
24.05.2023 17:26
***AHGAZ*** AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19/04/2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
Adabank A.Ş. Hisse Satış İhalesi
İhaleyi Açan Taraf
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
19/04/2023
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
23/05/2023
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
24/05/2023
İhale Sonucu
İhalede teklif verilmiştir.
İhale Bedeli
215.000.000 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
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Açıklamalar
19.04.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapmış olduğumuz bildirimde, Şirketimizin %70, Şirketimizin bağlı ortaklığı Enerya Enerji Anonim Şirketi'nin %29 oranında pay sahibi olduğu AHL Ahlatcı Finansal Yönetim Anonim Şirketi'nin (AHL Ahlatcı Finansal) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yapılan Adabank A.Ş. (Adabank) Hisse Satış ihalesine katılacağı duyurulmuştu. 24.05.2023 tarihinde (bugün) gerçekleştirilen söz konusu ihalede, AHL Ahlatcı Finansal Yönetim A.Ş. teklif mektubunda yer alan teklifini nihai olarak 215.000.000 TL'ye (ikiyüzonbeşmilyon Türk Lirası) yükseltmiştir. İhale, AHL Ahlatcı Finansal Yönetim A.Ş. nin ihale için vermiş olduğu 215.000.000 TL (ikiyüzonbeşmilyon Türk Lirası) lik peşin teklifi ile sona ermiştir. İhale, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Rekabet Kurumu onayları alındıktan sonra TMSF tarafından sonuçlandırılacak olup, süreçle ilgili gelişmeler paylaşılacaktır. Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153419
BIST