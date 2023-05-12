***AHGAZ*** AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.05.2023 14:39
***AHGAZ*** AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.05.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin %99,7 oranında bağlı ortaklığı olan Enerya Enerji A.Ş. paylarının halka arz edilebilmesi amacını teminen, kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve halka açılma amaçlı esas sözleşme değişikliği için Sermaye Piyasası Kurulu'na 31.01.2023 tarihinde yapılan başvurumuzun onaylandığı hususu 04.05.2023 tarihli Özel Durum Açıklamamızla kamuoyu ile paylaşılmıştı.
Enerya Enerji A.Ş.'nin halka arz başvurusuna ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan taslak izahname ve fon kullanım yeri raporunun da yer aldığı başvuru dosyası 12.05.2023 (bugün) tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Borsa İstanbul A.Ş.'ne eş zamanlı olarak teslim edilmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulan halka arz başvuru dosyası içerisinde yer alan taslak izahname ve fon kullanım yeri raporu Enerya Enerji A.Ş.'nin www.enerya.com.tr ve lider aracı kurumlar Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.vakifyatirim.com.tr ile Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş'nin www.ahlatciyatirim.com.tr adresli internet sitelerinde yayımlanacaktır.
Şirketimiz bağlı ortaklığı Enerya Enerji A.Ş.'nin halka arz süreci ile ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150859
BIST
16:294.872
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 24,15
|Açılış
|: 4.897
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|Önceki Kapanış
|: 4.848
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4.983
En Düşük
4.775
16:2919,6295
En Yüksek
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|: 0,42%
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|Açılış
|: 21,9500
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|Önceki Kapanış
|: 21,5000
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En Düşük
19,4216
16:2921,4563
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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21,7511
En Düşük
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16:291.273,49
En Yüksek
|Değişim
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|| 7,01
|Açılış
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|Önceki Kapanış
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BIST En Aktif Hisseler16:29
|AVHOL
|25,54
|29.217.428
|% 9,99
|
|OZRDN
|15,36
|38.899.223
|% 9,95
|
|IMASM
|24,30
|69.871.183
|% 9,95
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|LUKSK
|71,15
|14.135.744
|% 9,55
|
|ELITE
|12,40
|25.390.541
|% 8,68
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|ARSAN
|6,48
|4.251.152
|% -10,00
|
|CUSAN
|14,33
|64.447.675
|% -9,76
|
|CMENT
|50,50
|67.889
|% -7,68
|
|KRGYO
|16,47
|25.940.113
|% -7,52
|
|PAMEL
|163,50
|54.377.392
|% -6,14
|
|ISCTR
|14,58
|6.885.844.133
|% 3,40
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|KCHOL
|99,50
|4.599.873.204
|% 3,00
|
|THYAO
|134,30
|4.310.499.846
|% -1,47
|
|YKBNK
|12,14
|3.218.779.766
|% 5,29
|
|AKBNK
|19,69
|3.008.693.156
|% 6,49
|
|ISCTR
|14,58
|6.885.844.133
|% 3,40
|
|YKBNK
|12,14
|3.218.779.766
|% 5,29
|
|EKGYO
|5,92
|1.322.654.962
|% -0,17
|
|AKBNK
|19,69
|3.008.693.156
|% 6,49
|
|SKBNK
|2,43
|353.452.419
|% -0,41
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5994
|19,6295
|% 0,42
|
|Euro
|21,4405
|21,4563
|% 0,43
|
|Sterlin
|24,4941
|24,6169
|% 0,45
|
|Frank
|21,8568
|21,9884
|% 0,38
|
|Riyal
|5,2182
|5,2444
|% 0,42
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|2.018
|2.018
|2,81
|
|Altın Gr.
|1.272
|1.273
|6,07
|
|Cumhuriyet
|9.643
|9.788
|132,00
|
|Tam
|9.616
|9.902
|129,73
|
|Yarım
|4.732
|4.918
|54,00
|
|Çeyrek
|2.359
|2.444
|19,00
|
|Gümüş.Ons
|24,04
|24,07
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|15,14
|15,16
|-0,04
|
|B. Petrol
|75,53
|75,53
|0,55
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Seans Raporu
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, PGSUS, ENKAI
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16:42XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 30, 01 artarak (% 0.69 ) 4, 407
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16:42
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IMASM, OZRDN, AVHOL