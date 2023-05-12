***AHGAZ*** AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AHGAZ*** AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.05.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %99,7 oranında bağlı ortaklığı olan Enerya Enerji A.Ş. paylarının halka arz edilebilmesi amacını teminen, kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve halka açılma amaçlı esas sözleşme değişikliği için Sermaye Piyasası Kurulu'na 31.01.2023 tarihinde yapılan başvurumuzun onaylandığı hususu 04.05.2023 tarihli Özel Durum Açıklamamızla kamuoyu ile paylaşılmıştı.Enerya Enerji A.Ş.'nin halka arz başvurusuna ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan taslak izahname ve fon kullanım yeri raporunun da yer aldığı başvuru dosyası 12.05.2023 (bugün) tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Borsa İstanbul A.Ş.'ne eş zamanlı olarak teslim edilmiştir.Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulan halka arz başvuru dosyası içerisinde yer alan taslak izahname ve fon kullanım yeri raporu Enerya Enerji A.Ş.'nin www.enerya.com.tr ve lider aracı kurumlar Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.vakifyatirim.com.tr ile Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş'nin www.ahlatciyatirim.com.tr adresli internet sitelerinde yayımlanacaktır.Şirketimiz bağlı ortaklığı Enerya Enerji A.Ş.'nin halka arz süreci ile ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150859BIST