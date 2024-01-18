***AHGAZ*** AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AHGAZ*** AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %70 oranında ve Şirketimizin bağlı ortaklığı Enerya Enerji A.Ş.'nin %29 oranında pay sahibi olduğu AHL Ahlatcı Finansal Yönetim A.Ş. tarafından "Adabank Anonim Şirketi"nin ticaret unvanının "Dünya Katılım Bankası Anonim Şirketi" olarak tescili işleminin gerçekleştirildiği hususu Şirketimize bildirilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241465BIST