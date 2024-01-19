***AHGAZ*** AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.01.2024 14:32
***AHGAZ*** AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermayesine %70 oranında iştirak edilen bağlı ortaklığımız Dünya Katılım Bankası Anonim Şirketi'nin (Dünya Katılım Bankası) sermayesinin tamamen nakden olmak üzere 100.000.000 TL'den 3.000.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 19.01.2024 tarih ve 2024/1 sayılı toplantısında, Bağlı Ortaklığımız tarafından alınan sermaye artırım kararı kapsamında 1) Söz konusu sermaye artırımında Şirketimizin sermaye payına tekabül eden yeni pay alma haklarımızın tamamının kullanılmasına ve bu kapsamda ortaklık oranımız nispetinde nakden sermaye ödemesinde bulunulmasına, 2) Sermaye artırımına ilişkin ödenecek tutarın, Sermaye Piyasası Kurulu onaylı halka arz izahnamesinde ve 29.11.2022 tarihli Fon Kullanım Yerine İlişkin Raporda da belirtildiği üzere halka arz gelirinden karşılanmasına karar verilmiştir. Şirketimiz AHL Ahlatcı Finansal Yönetim A.Ş.'de (AHL Ahlatcı Finansal) %70 oranında pay sahibi olduğundan, söz konusu sermaye artırımına katılım amacıyla yapılacak 2.030.000.000 TL tutarındaki ödeme AHL Ahlatcı Finansal üzerinden gerçekleştirecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241623
BIST
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16:338.022
En Düşük
|Değişim
|: 0,07%
|| 5,59
|Açılış
|: 8.040
|
|Önceki Kapanış
|: 8.016
|
7.937
En Yüksek
8.045
16:3330,1913
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0561
|Açılış
|: 30,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 30,2400
|
30,2039
En Düşük
30,0572
16:3332,8927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0464
|Açılış
|: 32,8505
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8000
|
32,9513
En Düşük
32,7446
16:331.978,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 18,46
|Açılış
|: 1.978,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.959,85
|
1.979,70
En Düşük
1.954,70
BIST En Aktif Hisseler16:31
|KBORU
|86,35
|797.612.194
|% 10,00
|
|MIPAZ
|45,12
|72.527.321
|% 10,00
|
|DIRIT
|12,32
|2.880.208
|% 10,00
|
|MEGMT
|39,42
|1.111.740.349
|% 9,99
|
|KFEIN
|89,80
|476.716.022
|% 9,98
|
|BAYRK
|31,66
|26.627.872
|% -9,95
|
|MARTI
|4,17
|160.474.318
|% -9,94
|
|HATEK
|12,13
|56.463.591
|% -7,19
|
|SNPAM
|86,00
|11.033.402
|% -6,16
|
|CASA
|90,20
|2.056.571
|% -5,85
|
|THYAO
|252,50
|4.601.015.475
|% 0,70
|
|SASA
|38,10
|4.495.837.348
|% 5,77
|
|ISCTR
|25,60
|3.149.136.109
|% -1,01
|
|YKBNK
|22,30
|3.084.515.725
|% 1,46
|
|AKBNK
|41,10
|2.923.547.667
|% 0,20
|
|EKGYO
|8,84
|1.620.983.050
|% -1,56
|
|YKBNK
|22,30
|3.084.515.725
|% 1,46
|
|ISCTR
|25,60
|3.149.136.109
|% -1,01
|
|SASA
|38,10
|4.495.837.348
|% 5,77
|
|BEGYO
|5,17
|472.693.310
|% 4,44
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,1880
|30,1914
|% 0,19
|
|Euro
|32,8702
|32,8791
|% 0,10
|
|Sterlin
|38,1715
|38,3629
|% 0,03
|
|Frank
|34,6063
|34,8148
|% 0,12
|
|Riyal
|8,0263
|8,0665
|% 0,18
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,73
|22,76
|% 0,66
|
|Platin
|912,93
|914,34
|% 0,66
|
|Paladyum
|945,60
|948,67
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,72
|78,72
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.036,57
|2.036,91
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:31
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16:45XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 67 artarak (% 0.18 ) 7, 099
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16:45
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